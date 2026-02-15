A hideg kávé hatásai

Még ha a kávé kihűlt is, akkor is lehet jótékony hatású – mondta I. Yuzup táplálkozási szakértőnek Dr. Peternek .

A kihűlt kávé újramelegítése kerülendő, mivel az oxidációs folyamatok miatt keserűvé válik, és egészségtelen

Szerinte antioxidánsokat tartalmaz, amelyek leküzdik a szabad gyököket és védik a szervezetet a károsodástól, valamint koffeint, amely fokozza az energiát és javítja a koncentrációt. Az íze azonban megkérdőjelezhető.

Yu. Chernobrovkina táplálkozási szakértő óvatosságra intett a tejet tartalmazó hideg kávéval, mivel a tejtermékek romlandóak. Elmagyarázta, hogy még az ultrapasztőrözött tej is, amely légmentesen záródó edényben hat hónapig eltartható, szobahőmérsékleten gyorsan megromlik.