 2026. február 15. vasárnap. 13:19
Még ha a kávé kihűlt is, akkor is lehet jótékony hatású – mondta I. Yuzup táplálkozási szakértőnek Dr. Peternek.

A kihűlt kávé újramelegítése kerülendő, mivel az oxidációs folyamatok miatt keserűvé válik, és egészségtelen
Fotó: Anadolu via AFP/Berkan Cetin

Szerinte antioxidánsokat tartalmaz, amelyek leküzdik a szabad gyököket és védik a szervezetet a károsodástól, valamint koffeint, amely fokozza az energiát és javítja a koncentrációt. Az íze azonban megkérdőjelezhető.

Yu. Chernobrovkina táplálkozási szakértő óvatosságra intett a tejet tartalmazó hideg kávéval, mivel a tejtermékek romlandóak. Elmagyarázta, hogy még az ultrapasztőrözött tej is, amely légmentesen záródó edényben hat hónapig eltartható, szobahőmérsékleten gyorsan megromlik.

