Ezek az ételek, támogatják a sejtek regenerálódását és segítik a teste gyógyulását

Hogyan gyógyulhatunk gyorsabban? Sérülés, műtét, tartós gyulladás vagy akár pattanások kitörése után megkezdődik a sejtek regenerációja, és a test helyreállító üzemmódba kapcsol. Ez egy összetett, energiaigényes folyamat, amely intenzív igénybevételt jelent sejtjeink számára.

Az őssejtek alapvető fontosságúak az emberi test számára. Újszülöttként és kisgyermekként rengeteg őssejtünk van a fejlődéshez, a növekedéshez és a fertőzésekből és sérülésekből való gyors felépüléshez. Az életkor előrehaladtával azonban a szervezetben keringő őssejtek mennyisége évről évre csökkenni kezd, ami megnehezíti és elnyújtja a gyógyulást és a felépülést.

A jó hír az, hogy amit a tányérunkra teszünk – különösen este, a sejtek regenerálódásának kulcsfontosságú pillanatában –, az mindent megváltoztathat. A fehérje, a megfelelő szénhidrátok, az esszenciális zsírsavak és a célzott mikrotápanyagok mind boldogabb, egészségesebb sejtekhez vezetnek. Az alábbiakban természetgyógyász által jóváhagyott áttekintést talál azokról az ételekről, amelyeket érdemes választani a bőr, a szövetek és a test többi részének gyorsabb gyógyulásához.

Fehérje + szénhidrátok + zsírsavak = a sejtregenerációhoz elengedhetetlen trió.

A gyógyulási folyamat több fehérje-energia bevitelt igényel, ami elengedhetetlen a szövetek rekonstrukciójához és a kollagénszintézishez. Egyszerű: több fehérje több új sejtet épít. Fontolja meg több olajos hal (különösen szardínia és makréla), tojás, hüvelyesek és minőségi húsok kis adagokban történő fogyasztását.

A hatékony kollagénszintézishez ne feledkezzen meg a szénhidrátokról sem. Ez jelenthet burgonyát, édesburgonyát, rizst és paszternákot. Az esszenciális zsírsavak hozzájárulnak a gyulladások kezeléséhez, az immunitás erősítéséhez és a gyógyuláshoz, amelyek zsíros halakban (lazac, szardínia, kékúszójú tonhal), kiváló minőségű szűz olajokban (len, repce) és magvakban találhatók.

Ha még tovább szeretne menni, mikrotápanyagokat és nyomelemeket is célba vehet, például A-vitamint (tojástól a sárgarépán át a brokkoliig), cinket (rákfélék, vörös hús, rozskenyér, sajt és joghurt) és szelént (brazil diófélék, tenger gyümölcsei, teljes kiőrlésű gabonafélék).

Különösen jól működik, ha vacsoraidőben eszik sok ilyen ételt, mert ilyenkor kezdenek regenerálódni a sejtek. A tápanyagforrások ilyen változatosságával könnyen beilleszthetők az esti receptekbe.

És persze, ne felejtsen el elegendő folyadékot fogyasztani, hogy elősegítse a hegszövet oxigénellátását.

Lássunk példaként egy kiváló receptet:

Édesburgonya shakshuka (két személyre)

Hozzávalók:

300g édesburgonya

1 vöröshagyma

1 gerezd fokhagyma

1 piros kaliforniai paprika

400ml konzerv darabolt paradicsom

4 tojás

50g feta sajt

1 evőkanál olívaolaj

petrezselyem és/vagy koriander

kömény

zaatar

1. Hámozzuk meg és kockázzuk fel az édesburgonyát, majd pároljuk tíz percig.

2. Aprítsa fel a fokhagymát és a hagymát, majd párolja meg olívaolajon. Amikor átlátszóvá váltak, párolja meg a kockára vágott kaliforniai paprikát. Ízesítse sóval, borssal és köménnyel.

3. Adja hozzá a paradicsomot, és párolja 10-15 percig, mielőtt hozzáadná az édesburgonya darabokat. Szükség esetén igazítsa az ízesítést, és adjon hozzá zaatart.

4. Négy mélyedést formázzon, és fedő alatt, négy percig süsse, a beleütött tojásokat.

5. Ízesítse sóval és borssal.

6. Szórja meg morzsolt fetával és petrezselyemmel és/vagy korianderlevéllel.