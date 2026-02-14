Nagyobb veszélyt jelentenek az emberre, mint a passzív dohányzás

Egy tudóscsoport az Environmental Science & Technology című folyóiratban arról számolt be , hogy a gáztűzhelyek használatakor nagy mennyiségű benzol jut a levegőbe. Tiszta formájában a benzol irritálhatja a bőrt és a nyálkahártyákat, és felhalmozódhat a szervezetben, környezetszennyezést okozva.

A szakértők azonban az anyag legveszélyesebb hatását rákkeltő jellegében és a rákkeltő képességében, elsősorban a vérképző rendszer és a csontvelő rosszindulatú betegségeinek kialakulásában azonosították.

Tanulmányuk részeként a kutatók 87 háztartás adatait elemezték, és azt találták, hogy egy égő tűzhely vagy egy körülbelül 180 Celsius-fokra (350 Fahrenheit-fokra) felmelegített sütő több benzolt bocsát ki, mint egy elszívott cigaretta. Ennek alapján a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a gáztűzhelyen való főzés károsabb az emberre, mint a passzív dohányzás.

Továbbá a kutatók megjegyezték, hogy a tűzhelyek által kibocsátott benzol szétterjed a konyhában és más helyiségekben, ahol órákig megmarad. A szakértők azt is megállapították, hogy a hálószobákban a szint meghaladja a megengedett koncentrációt. A tudósok hangsúlyozták, hogy a jó szellőzés segít ez ellen küzdeni, de a konyhai páraelszívók nem elegendőek.