Miért kell gyakrabban mosdóba járni télen?

Télen sokan veszik észre, hogy gyakrabban kell vizelniük. F. Kosztyunyin urológus szerint a legtöbb esetben ez a szervezet természetes reakciója a hidegre.

Amikor valaki hidegnek van kitéve, a teste igyekszik hőt tartalékolni a létfontosságú szervek – elsősorban a szív és az agy – számára. Ennek érdekében a perifériás erek összehúzódnak, a vérnyomás megemelkedik, a vesék pedig aktívabbá válnak. Ennek eredményeként megnő a vizeletürítés, és gyakoribbá válik a WC-re való járások.

Van egy másik mechanizmus is. Alacsonyabb hőmérsékleten a hólyag izmai összehúzódnak, ami a szokásosnál gyakoribb vizelési ingert okoz. A folyadékbevitel is szerepet játszik: télen az emberek hajlamosak kevesebb vizet inni. Eközben a hideg időben népszerű forró italok vízhajtó hatásúak. Ennek eredményeként a vizelet koncentráltabbá válik, és a vizelési gyakoriság megnő.

A szakember hangsúlyozza, hogy ha a fokozott vizelési inger elsősorban hideg időben jelentkezik, és nem kíséri fájdalom, égő érzés vagy a vizelet színének megváltozása, akkor nincs ok aggodalomra. Ha azonban súlyos kellemetlenség vagy a tünetek észrevehető fokozódása jelentkezik, forduljon orvoshoz.