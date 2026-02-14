Mi történik a testünkkel, ha hirtelen abbahagyjuk a kávéfogyasztást?

A kávéfogyasztás hirtelen abbahagyása egészségromláshoz vezethet. I. Pisareva táplálkozási szakértő szerint a kávéfogyasztás hirtelen abbahagyása elvonási tüneteket okozhat.

A legkifejezettebb tünetek az első néhány napban jelentkeznek. Az emberek gyakran panaszkodnak fejfájásra, ingerlékenységre, álmosságra és csökkent koncentrációs képességre. Emésztőrendszeri zavarok is előfordulhatnak. Ezek a tünetek jellemzően körülbelül négy-öt napig fennállnak, majd fokozatosan enyhülnek.

Hosszabb távon azonban a változások pozitívnak bizonyulhatnak. A kávéfogyasztás abbahagyása után egyesek javuló alvásról és hangulatról, csökkent szorongásról, sőt néha a vérnyomás normalizálódásáról számolnak be. A beszámolók szerint az aktivitási szint körülbelül egy hónap után normalizálódik.

A súlyos mellékhatások elkerülése érdekében a szakember azt javasolja, hogy fokozatosan csökkentsék a kávéfogyasztást, ahelyett, hogy egyik napról a másikra teljesen kiiktatnák az étrendjükből. A gyomor-bélrendszeri problémákkal, szívbetegséggel vagy érrendszeri betegségekkel küzdőknek, valamint a fokozott szorongással küzdőknek teljesen tartózkodniuk kell az italtól. Ellenjavallatok hiányában napi két-három csésze fogyasztása biztonságos.