Hogyan csökkenthető a demencia kockázata?

L. Palma pszichiáter elmagyarázza , hogy a napi szokások közel 45%-kal csökkenthetik a demencia kialakulásának kockázatát.

Szerinte a rendszeres testmozgás kulcsszerepet játszik. Ez nem jelent megerőltető edzést: az egyszerű séták, táncórák vagy úszás mind jó lehetőségek az agy egészségének támogatására. Fontos, hogy folyamatosan mozogjunk.

A mentális stimuláció ugyanilyen fontos. A szakember új készségek elsajátítását javasolja – például egy idegen nyelv tanulását vagy egy hangszeren való játékot. A társasági élet fenntartása is segít az agynak hosszabb ideig élesen maradni.

Az orvos különös figyelmet fordított az életmódra. Azt javasolja, hogy mediterrán étrendet kövessenek, hagyják abba a dohányzást, és csökkentsék az alkoholfogyasztást, mivel az alkohol az agytérfogat csökkenésével jár.

A megelőző intézkedések listája magában foglalja a vérnyomás és a vércukorszint ellenőrzését, legalább hét óra alvást éjszakánként, valamint a fej védelmét motorozás, kerékpározás vagy elektromos rollerezés közben.

A szakember szerint ezen tényezők kombinációja segít jelentősen csökkenteni a demencia kialakulásának valószínűségét.