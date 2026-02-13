Fogyás kávéval?

2023-ban egy 1483 metabolikus szindrómában szenvedő ember bevonásával végzett tudományos tanulmány kimutatta, hogy azok, akik ritkán ittak kávét (kevesebb, mint havi 3 csészét), vagy egyáltalán nem ittak kávét, fogytak, amikor mértékkel (heti 1-7 csészével) iktatták be az energizáló italt az étrendjükbe.

A tanulmány szerzői nem tudták megmagyarázni a jelenség okát, de azt feltételezték, hogy a koffein anyagcserét befolyásoló képességének köszönhető. Ezt alátámasztja az a tény, hogy a koffeinmentes kávét fogyasztó résztvevők nem tapasztaltak fogyást a Today szerint.

L. Young amerikai táplálkozási szakértő szerint a kávé csökkentheti az étvágyat. Továbbá élénkít, és a kávéfogyasztóknak valószínűleg több energiájuk lesz a napi testmozgáshoz, ami a fogyásra is pozitív hatással van.

Ez az ital nagy mennyiségű káliumot és több mint száz biológiailag aktív anyagot is tartalmaz, beleértve az antioxidánsokat, amelyek védik a szervezetet a gyulladásos folyamatoktól. Azonban, ahogy a táplálkozási szakértő elmagyarázza, ezek az előnyök csak akkor érvényesek, ha nem adnak tejet és cukrot az italhoz – az extra kalóriák semlegesíthetik a kávé összes jótékony hatását.