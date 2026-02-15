2026. február 15., vasárnap

Előd

Életmód

Egy orvos azonosította a nők korai öregedésének fő okát

Nem a genetika

MH
 2026. február 15. vasárnap. 16:46
Az öröklődés csak részben befolyásolja az ember élettartamát – körülbelül 30–40%-ban. S. Eifer szívsebész szerint az életmód és az érzelmi állapot sokkal jelentősebb lehet.

Képünk illusztráció
Fotó: PhotoAlto via AFP/AltoPress/Ezequiel Sambresqui

Szerinte a stressz az egyik legfontosabb tényező, ami felgyorsítja a nők öregedését. Az állandó nyomás és a társadalmi elvárásoknak való megfelelés vágya egyszerre több testrendszerre is hatással van. Elsősorban a hormonális szabályozás, a szív- és érrendszer, valamint az agyműködés érintett.

A szakember hangsúlyozta, hogy a nők szervezete a stresszes helyzetekre kifejezettebb változásokkal reagál, mint a férfiaké. Ezek az ingadozások különböző fiziológiai folyamatokat befolyásolnak, ami idővel felerősítheti a negatív következményeket.

Az orvosnő azonban megjegyezte, hogy az étrend-kiegészítők szedése nem ellensúlyozhatja a krónikus stressz okozta károkat. Sokkal fontosabb a napi szokások megváltoztatása. Hatékony intézkedésként említette a rendszeres testmozgást, a meditációs gyakorlatokat és a hobbik űzését.

A szívsebész az érzelmi szférára is kitért. Szerinte a nők gyakran elfojtják a haragot, pedig ez az érzelem jelentős szerepet játszik. Az elfojtás helyett a szakértő azt javasolta, hogy egészséges módon, például intenzív testmozgással engedjük le a haragot. Fontos az is, hogy hagyjunk magunkon szünetet tartani, és ne hagyjuk figyelmen kívül az érzéseinket.

