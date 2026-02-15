Csökkentheti a kognitív károsodás kockázatát

S. Berry táplálkozási szakértő szerint a mandula rendszeres fogyasztása összefüggésben állhat a stroke és a demencia kockázatának csökkenésével.

A szakember szerint az érrendszeri károsodás számos neurológiai állapot kockázatát növeli, beleértve a demencia különböző formáit, a szklerózis multiplexet, az epilepsziát és az akut agyi érkatasztrófákat. Az orvos hangsúlyozta, hogy az érrendszeri egészség megőrzése kulcsszerepet játszik az ilyen rendellenességek megelőzésében.

A mandulát nevezte meg azon élelmiszerek között, amelyek befolyásolhatják ezt. Ezek a diófélék egészséges zsírokat, élelmi rostot és bioaktív anyagokat tartalmaznak. Ezek az összetevők elősegítik a normális érrendszeri működést és segítenek fenntartani a kiegyensúlyozott bélflórát. A táplálkozási szakértő megjegyezte, hogy ezek a tényezők közvetlenül összefüggenek a kognitív funkciókkal és a demencia kialakulásának kockázatával.

Az orvos kiemelte a mandulában található polifenolokat is, amelyek segítenek csökkenteni a gyulladást. Továbbá a mandula arginint tartalmaz, egy aminosavat, amely részt vesz a nitrogén-monoxid képződésében. Ez a vegyület elengedhetetlen a normális érrendszeri működéshez.

A Daily Mail szerint a szakértő azt javasolja, hogy a mandulát rendszeresen vegyék be az étrendbe az agy és az érrendszer egészségét támogató étrend részeként.