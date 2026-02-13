Életmód
A tudósok felfedezték, hogy a hét mely napjain a legnagyobb valószínűsége a szívrohamnak
A tudósok nem tudnak pontos magyarázatot adni
Így az orvosok kutatásai szerint a STEMI-k számának növekedése, amely akkor következik be, amikor egy fő koszorúér teljesen elzáródik, a munkahét első felében volt a legjellemzőbb. A kutatók megjegyezték, hogy az ilyen típusú miokardiális infarktus előfordulása a legmagasabb hétfőn volt.
Ezenkívül a tudósok rámutattak, hogy vasárnap is emelkedett szinteket észleltek.
A tudósok nem tudnak pontos magyarázatot adni arra, hogy miért jellemző a hétfőre a legmagasabb a szívrohamok gyakorisága, de elismerik, hogy összefüggés lehet a cirkadián ritmusokkal, azaz az alvás-ébrenlét ciklusokkal.
Az orvosok hangsúlyozták, hogy következő feladatuk az lesz, hogy kiderítsék, pontosan mi teszi valószínűbbé a szívrohamokat a hét bizonyos napjain, ami sok ember megmentésében segítene.