A koffeinmentes kávé rákkeltő anyagot tartalmazhat

A koffeinmentes kávé nyomokban tartalmazhat rákkeltő metilén-kloridot, amelyet az egyik koffeinmentesítési folyamatban használnak. Ez az anyag rákot okozhat, károsíthatja a májat és neurológiai rendellenességeket okozhat, írja a CNN .

November óta az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) két petíciót kapott, amelyek a koffeinmentes kávéban található metilén-klorid betiltását követelik.

Ugyanakkor az Amerikai Nemzeti Kávé Szövetség vezérigazgatója, W. Murray a kiadványnak adott interjújában dicsérte az ital biztonságosságát, megjegyezve, hogy nincs bizonyíték arra, hogy az ilyen típusú kávé káros lenne az egészségre.

M. Richard táplálkozási szakértő a CNN-nek adott interjújában megerősíti, hogy nincsenek megbízható információk a koffeinmentes kávé veszélyeiről. Azt azonban állítja, hogy mivel az anyag rákkeltő, korlátozni kell az expozíciót, és a lehető legtöbbet meg kell tudni róla.

Érdemes megjegyezni, hogy jelenleg számos módszer létezik a kávé koffeinmentesítésére, amelyek közül a leggyakoribbak a vizes módszer, vagy svájci vizes módszer (a kávét forró vízben áztatják, majd aktív szenet használnak a koffein eltávolítására), valamint a szén-dioxidos módszer (ahol nagy nyomás alatt szén-dioxidot használnak a koffein eltávolítására). Egy másik módszer, amelyet a petíciókban is tárgyalnak, oldószerek használatát jelenti a koffein kimosására a babokból.

Ha meg szeretné védeni magát a lehetséges rákkeltő anyagok fogyasztásától, vásárlás előtt alaposan vizsgálja meg a kávé csomagolását : keresse a koffeinmentesítési módszer leírását („ svájci víz ”, „svájci módszer”, „vizes módszer”, „CO2 extrakció” stb.), vagy olyan pontosításokat, mint az „oldószermentes” vagy a „vegyszermentes”.