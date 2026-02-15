Életmód
Milyen betegségek esetén tilos a hagyma fogyasztása?
Egy gasztroenterológus figyelmeztetése
A hagyma a világ egyik legelterjedtebb, alacsony kalóriatartalmú, C-vitaminban és antioxidánsokban gazdag fűszer- és zöldségnövény
Fotó: NurPhoto via AFP/Giannis Alexopoulos
Az ellenjavallatok listáján szerepelt a hörgőasztma, a májzsugorodás, a hepatitisz, a magas vérnyomás és a szívritmuszavar. A szakember elmagyarázta, hogy a hagyma növelheti a vérnyomást, ezért fogyasztása nem ajánlott a magas vérnyomásban szenvedőknek.
Az orvos a reflux, az irritábilis bél szindróma, a gyomorhurut, valamint a szív- és vesebetegségben szenvedőknek a hagymafogyasztás korlátozását is javasolta. Ezekben az esetekben a hagyma súlyosbíthatja az állapotot, ezért óvatosan vagy korlátozott mennyiségben kell fogyasztani.