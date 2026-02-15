Milyen betegségek esetén tilos a hagyma fogyasztása?

O. Chistik gasztroenterológus figyelmeztetett , hogy a hagyma veszélyes lehet számos krónikus betegségben szenvedő ember számára. Szerinte bizonyos betegségek esetén a legjobb, ha teljesen elkerüljük ezt a zöldséget.

A hagyma a világ egyik legelterjedtebb, alacsony kalóriatartalmú, C-vitaminban és antioxidánsokban gazdag fűszer- és zöldségnövény

Az ellenjavallatok listáján szerepelt a hörgőasztma, a májzsugorodás, a hepatitisz, a magas vérnyomás és a szívritmuszavar. A szakember elmagyarázta, hogy a hagyma növelheti a vérnyomást, ezért fogyasztása nem ajánlott a magas vérnyomásban szenvedőknek.

Az orvos a reflux, az irritábilis bél szindróma, a gyomorhurut, valamint a szív- és vesebetegségben szenvedőknek a hagymafogyasztás korlátozását is javasolta. Ezekben az esetekben a hagyma súlyosbíthatja az állapotot, ezért óvatosan vagy korlátozott mennyiségben kell fogyasztani.