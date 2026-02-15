Már 30 előtt utolérhet a kiégés?

2026. február 15., vasárnap

Előd

 2026. február 15. vasárnap. 18:12
Karrierépítés, lakhatási bizonytalanság, párkapcsolati nyomás és folyamatos online jelenlét. A nemzetközi és hazai adatok szerint a kiégés egyre fiatalabb korosztályokat érint, és sok esetben nem látványos összeomlásként, hanem hosszan tartó érzelmi kimerültségként jelentkezik.

Nem klasszikus összeomlásról van szó. Nincs látványos krízis, nincs drámai feladás. Csak egy mondat, amit egyre többen mondanak ki halkan: „Nem vagyok boldogtalan. Csak fáradt.” A 25–35 év közötti korosztály körében egyre gyakoribb a mentális kimerültség érzése. A jelenség nem csak nemzetközi trend, hanem Magyarországon is érzékelhető, különösen azok körében, akik pályakezdés, lakhatás és párkapcsolati bizonytalanság között próbálnak egyensúlyozni. A kiégés fogalmát eredetileg munkahelyi túlterheltséggel hozták összefüggésbe. Az Egészségügyi Világszervezet, a World Health Organization (WHO) a burnoutot a krónikus munkahelyi stressz következményeként határozza meg.

Az elmúlt években azonban több nemzetközi kutatás is rámutatott, hogy a fiatal felnőttek körében nő a mentális kimerültség aránya. Az Eurofound európai életminőség-felmérései szerint a 18–34 éves korosztály körében emelkedett a stressz és a szorongás gyakorisága a pandémia utáni időszakban. Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal életminőség-felmérései is azt mutatják, hogy a fiatalabb korosztályok mentális terhelése nőtt az elmúlt években.

A kiégés jelensége mögött több tényező húzódhat:

  • Lakhatási bizonytalanság: a növekvő albérletárak és az ingatlanvásárlás nehézsége hosszú távú bizonytalanságérzetet okoz.
  • Folyamatos összehasonlítás: a közösségi média világában állandó az összevetés. A látszólag sikeres életek látványa könnyen vezet önértékelési problémákhoz.
  • Teljesítménykényszer: a modern munkaerőpiacon a folyamatos önfejlesztés és elérhetőség alapelvárássá vált. A „mindig online” állapot hosszú távon mentális kimerültséget eredményezhet.

Székesfehérvár és a környező települések fiataljai közül sokan ingáznak, többen albérletben élnek, miközben a lakásvásárlás egyre távolabbi célnak tűnik. Ez az állandó bizonytalanság hosszú távon mentális terhet jelenthet.
Nem látványos krízisről van szó, inkább egy folyamatos, tompa nyomásról:

  • „Hol fogok lakni 5 év múlva?”
  • „Lesz saját lakásom?”
  • „Elég jó vagyok ott, ahol most tartok?”

A szakértők szerint a 30 alatti kiégés gyakran „csendes” nem jár látványos összeomlással, inkább hosszan tartó motivációvesztéssel, érzelmi tompultsággal. A megelőzés kulcsa a tudatos határhúzás, a digitális terhelés csökkentése és a reális elvárások kialakítása lehet – írta meg a feol.hu.

