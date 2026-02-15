Már 30 előtt utolérhet a kiégés?

Karrierépítés, lakhatási bizonytalanság, párkapcsolati nyomás és folyamatos online jelenlét. A nemzetközi és hazai adatok szerint a kiégés egyre fiatalabb korosztályokat érint, és sok esetben nem látványos összeomlásként, hanem hosszan tartó érzelmi kimerültségként jelentkezik.

A digitális detoxra (digitális méregtelenítés) már mindenkinek szüksége lenne a mentális felfrissülés, a stresszcsökkentés és a jobb alvás érdekében

Nem klasszikus összeomlásról van szó. Nincs látványos krízis, nincs drámai feladás. Csak egy mondat, amit egyre többen mondanak ki halkan: „Nem vagyok boldogtalan. Csak fáradt.” A 25–35 év közötti korosztály körében egyre gyakoribb a mentális kimerültség érzése. A jelenség nem csak nemzetközi trend, hanem Magyarországon is érzékelhető, különösen azok körében, akik pályakezdés, lakhatás és párkapcsolati bizonytalanság között próbálnak egyensúlyozni. A kiégés fogalmát eredetileg munkahelyi túlterheltséggel hozták összefüggésbe. Az Egészségügyi Világszervezet, a World Health Organization (WHO) a burnoutot a krónikus munkahelyi stressz következményeként határozza meg.

Az elmúlt években azonban több nemzetközi kutatás is rámutatott, hogy a fiatal felnőttek körében nő a mentális kimerültség aránya. Az Eurofound európai életminőség-felmérései szerint a 18–34 éves korosztály körében emelkedett a stressz és a szorongás gyakorisága a pandémia utáni időszakban. Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal életminőség-felmérései is azt mutatják, hogy a fiatalabb korosztályok mentális terhelése nőtt az elmúlt években.

A kiégés jelensége mögött több tényező húzódhat:

Lakhatási bizonytalanság: a növekvő albérletárak és az ingatlanvásárlás nehézsége hosszú távú bizonytalanságérzetet okoz.

Folyamatos összehasonlítás: a közösségi média világában állandó az összevetés. A látszólag sikeres életek látványa könnyen vezet önértékelési problémákhoz.

Teljesítménykényszer: a modern munkaerőpiacon a folyamatos önfejlesztés és elérhetőség alapelvárássá vált. A „mindig online” állapot hosszú távon mentális kimerültséget eredményezhet.

Székesfehérvár és a környező települések fiataljai közül sokan ingáznak, többen albérletben élnek, miközben a lakásvásárlás egyre távolabbi célnak tűnik. Ez az állandó bizonytalanság hosszú távon mentális terhet jelenthet.

Nem látványos krízisről van szó, inkább egy folyamatos, tompa nyomásról:

„Hol fogok lakni 5 év múlva?”

„Lesz saját lakásom?”

„Elég jó vagyok ott, ahol most tartok?”

A szakértők szerint a 30 alatti kiégés gyakran „csendes” nem jár látványos összeomlással, inkább hosszan tartó motivációvesztéssel, érzelmi tompultsággal. A megelőzés kulcsa a tudatos határhúzás, a digitális terhelés csökkentése és a reális elvárások kialakítása lehet – írta meg a feol.hu.