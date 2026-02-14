Életmód
Furcsa hatása lehet a kevés alvásnak
A krónikus alváshiány miatt a test stresszes üzemmódban működik
Az orvos megjegyezte, hogy egy ilyen éjszaka után csökken a koncentráció és romlik a reakcióidő. Ezért azt tanácsolja, hogy ne vezessünk, ha nem aludtunk eleget: a kockázat összehasonlítható az ittas vezetéssel.
Egy másik szakember, M.J.M. Madrid hozzátette, hogy a krónikus alváshiány miatt a test stresszes üzemmódban működik. Ez kihat az agyműködésre, megnehezítve a bejövő információk feldolgozását. Továbbá a krónikus alváshiány növeli a különböző betegségek kialakulásának kockázatát.
A szakértők hangsúlyozzák, hogy a megfelelő pihenés az egészség egyik alapvető összetevője, a táplálkozás és a fizikai aktivitás mellett. Az alvás időtartamának rendszeres csökkentése jelentős érzelmi, anyagcsere- és kognitív károsodásokhoz vezethet.