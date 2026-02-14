Csökkenti a rák kockázatát és a vérnyomás szabályozására is jó

Ketchup, mustár, majonéz? – a kérdés, amit minden hotdog árus feltesz. Összegyűjtöttük, hogy miért is fontos, hogy a választásunkban mindig szerepeljen mustár.

A mustár egy olyan növény, amelynek minden része használható. A megszokott virsli mellé használt mustár a növény magjából készül. Három féle mustár létezik. Fehér, barna és fekete. A növényt már évezredek óta hasznosítják. Az első használatról szanszkrit írásokban találhatunk feljegyzéseket, de a mustár még a Bibliában is megjelenik.

A babonában is megjelenik a mustár. Indiában és Észak-Európában sokáig úgy gondolták, hogy ha a ház körül szétszórnak egy marék mustármagot, akkor távol maradnak a gonosz szellemek.

A mustárt kezdetben szőlőlével készítették a rómaiak, később a franciák a szőlő levét ecetre cserélték.

A fogak gyógyításában is használták. Illóolaját szeszes oldatban elkeverve jó elegyet adott, amibe csak egy vattát áztattak és a fájós fogakba helyezték.

A tél a megfázás és a nátha évszaka. Kevesen tudják, de a mustár ezekre a tünetekre is jó gyógyír lehet. Mustármagból készült masszával a mellkast bekenve enyhülést érhetünk el orrdugulás esetén.

Tanulmányok bizonyítják, hogy a mustármagot fogyasztók körében csökkennek a migrénes panaszok.

A mustármagban található réz, vas, magnézium és szelén a vérnyomás szabályozásában is remek eredményeket ér el. Egyes vizsgálatok szerint képes megelőzni az asztmás rohamokat is.

Mustárt megéri használni az ételekben is, hiszen serkenti a nyál és az emésztőnedvek működését, aminek hatására fokozódik az étvágy.

Hatása számtalan területen bevált, a székrekedés, bélgázok, gyomor-, máj-és epegondok, anyagcserezavarok, aranyér, köszvény, reuma, isiász, helyi bőrgyulladások, pattanások, ekcéma esetén is hatásosnak bizonyult.

Ízületi fájdalom és reuma esetén érdemes rendszeresen fogyasztani szelén- és a magnéziumtartalma miatt.

Nem elhanyagolható a rák elleni hatása sem. A mustármagban található vegyületek a rákos sejtek növekedését akadályozzák. A mustármag szelén tartalma megfelelő ellenállást biztosít a rákos megbetegedések kialakulásával szemben.

A lábgombákkal is felvehetjük a harcot a mustár segítségével. Elég csak mustármagos lábfürdőt készíteni, ami ráadásul a kellemetlen szagokat is megszünteti. A lábfürdő serkenti a keringést, nem csak a végtagokra van jótékony hatással. Láz és fejfájás csillapításra is alkalmas lehet. Mustáros főzet segítségével csökkenthetjük a hát és ízületi fájdalmakat is.

Nem csak a lábgomba ellen hatásos. A mustár a vértisztítás, a hajhullás és a köröm töredezettségének megszűntetése mellett a bőrpanaszok-pattanások, ekcéma, viszketés-enyhítése, az asztmás rohamok gyakoriságának csökkentése, valamint az érelmeszesedésben szenvedő betegekre is jótékony hatással van. Kéntartalmának köszönhetően hatékony a pattanások ellen, de hajpakolásként is igazi csodaszer, ráadásul csökkenti a korai őszülést.

Magas az E-vitamin tartalma, aminek köszönhetően védelmet nyújt a káros UV sugarak ellen. Ezzel megakadályozza a bőrrák kialakulását. Emellett a ráncok kialakulását is lassítja. A mustárolaj az ajkak egészségének is jó segítője, hiszen kicserepesedett ajkak esetén akkor is hatásos, hogy ha az ajakbalzsamok nem váltak be.

A mustárolaj kiváló rovarriasztó, mivel erős aromájával elijeszti a rovarokat, ezért megakadályozza a malária és más rovarok által terjesztett betegségek kialakulását.

A takarításban is hasznosítható a mustármagpor, amelynek vegyületei gombaölő és antibakteriális hatásúak. Elpusztítja a baktériumokat és a kórokozókat, ráadásul fertőtlenít is. A csempét és a kőburkolatokat foltmentessé varázsolja.

A cserepes növények földjén is hasznosítható, hogy ha megjelenik a penész. Nem csak a penészt tünteti el, de a kártevők is elkerülik a növényt.

A mustárnak számtalan felhasználási formája ismert. Nem csak egy jó hotdog vagy egy virsli mellé remek kísérő, de az egészségünkre is jótékony hatással van.