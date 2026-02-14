A narancs négy legfontosabb egészségügyi előnye

A narancs rendkívül magas C-vitamin-, rost- és antioxidáns tartalma révén erősíti az immunrendszert és segíti az emésztést is

Az immunrendszer erősítése

A narancsban található C-vitamin segít megvédeni a szervezetet a fertőzésektől és erősíti az immunrendszert.

Vérnyomásszabályozás

A narancs gazdag káliumban, egy ásványi anyagban, amely szabályozza a vérnyomást és a szervezet folyadékegyensúlyát. Ez csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek és a stroke kockázatát.

Ezenkívül heszperidint tartalmaznak, egy antioxidánst, amely támogatja a szív- és érrendszer egészségét, erősíti az immunrendszert, és pozitív hatással van a kognitív funkciókra és a csontok egészségére.

A látás javítása

A narancs narancssárga színét a béta-karotin adja. A kutatások azt sugallják, hogy a béta-karotin, a réz, a cink, valamint a C- és E-vitamin bevitele csökkenti az életkorral összefüggő makuladegeneráció kockázatát. Ezek a citrusfélék zeaxantint és luteint is tartalmaznak, amelyek segítenek a száraz szemek esetén.

A víz egyensúlyának fenntartása

Az ember körülbelül 80 százalékban vízből áll, ezért fontos a hidratáltság egyensúlyának fenntartása a nap folyamán. Az elsődleges forrás a sima víz, de a változatosság kedvéért narancsot is beiktathatsz az étrendedbe, amely 86 százalékban víz.

A gyümölcsökben található kálium fontos elektrolit, amely izzadással távozik. Ezért a narancs segít helyreállítani a folyadékegyensúlyt edzés után.