Már pár hónaposan látható, hogy milyen magas lesz a gyerek IQ-szintje
Kezdő szülőként mindenk szeretné tudni, hogy a gyereke mennyire lesz intelligens
A kutatás során 500 ikerpárt vizsgáltak 7 hónapos kortól, majd 9 hónaposan, egyévesen, aztán évente 17 éves korig, egészen a harmincas éveikig. Az adatok elemzésével a kutatók azt próbálták megérteni, hogyan hatnak egymásra a gének, illetve az eltérő szociális környezet a gyermekek fejlődésére.
Az ikrek vizsgálata lehetővé tette a genetikai és a közös környezeti tényezők elkülönítését. Az egypetéjű ikrek 100 százalékban azonos géneket hordoznak, míg a kétpetéjűek körülbelül 50 százalékban. Az IQ-hasonlóságok összehasonlításával a kutatók feltérképezhették, melyek a kognitív képességek genetikai, és melyek a környezeti hatásai. Dr. Daniel Gustavson a Colorado Boulder Egyetem kutatója és a tanulmány vezető szerzője szerint a közös környezet magában foglalja az otthont, a környéket, az iskolát és más mindennapi helyszíneket – számolt be a Parents alapján a life.hu.
Mit árult el a tanulmány a csecsemők intelligenciájáról?
A kutatás szerint a környezeti hatások – különösen 3 éves kor előtt – mérhető és tartós hatással vannak a későbbi kognitív képességekre, a különbségek kb. 10%-át magyarázza az IQ-ban – állítja Dr. Gustavson. A csecsemők kognitív képességeit 7-9 hónapos korban hétféle módszerrel vizsgálták, úgy mint:
- újdonság preferencia: mennyi ideig néz a baba egy új játékot a megszokott helyett;
- hangadás: gügyögés és babahangok;
- vizualitás: tárgyak követése szemmel;
- szülői értékelések: figyelem, aktivitás, hangulat;
- Bayley-tesztek: a csecsemő és kisgyermek fejlődésének skálái.
Bár ezek a tesztek csak kis mértékben jelezték előre a felnőtt IQ-t, a kutatás kimutatta, hogy 3 éves korra a rendszeres éves vizsgálatok már az IQ 20%-át jelezték előre. Noha a gyerekek intelligenciája nem fix vagy előre meghatározott, azonban a gének jelentősen hozzájárulnak az IQ-hoz. Dr. Gustavson hangsúlyozza: a genetikai öröklődés nem jelenti azt, hogy nem változtathatjuk meg a jövőnket. Mindig van lehetőség új képességek elsajátítására, de 7 hónaposan a kisgyermekek nagy részének a génjeiből már nagyrészt kikövetkeztethető a várható felnőttkori intelligencia.