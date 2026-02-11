A hatékony takarítás titkai

Sok háziasszony tapasztalja, hogy bármilyen gondosan is takarít, gyorsan újra poros lesz a lakás. A por rövid időn belül visszatelepszik a bútorokra, hiába volt alapos a takarítás és a portalanítás. Bosszantó, hogy az erőfeszítés feleslegesnek tűnik, pedig gyakran csak néhány rossz szokáson múlik a probléma.

Fotó: CAIA IMAGE / SCIENCE PHOTO LIBRARY / NEW / Science Photo Library via AFP

A tiszta lakás nem csupán esztétikai kérdés, hanem alapvető hatással van a mentális egészségre is

A takarítás és a portalanítás sok időt és energiát visz el, mégis gyakran úgy tűnik, mintha semmit sem ért volna. Pedig a háttérben sokszor nem a lustaság, hanem néhány apró, ám annál bosszantóbb hiba áll.

1. Száraz rongy nedves helyett – a leggyakoribb hiba portalanításkor

A leggyakoribb hiba portalanításkor, hogy száraz ronggyal töröljük le a felületeket. Ilyenkor a por nem eltűnik, csak felkavarodik, majd rövid időn belül újra leülepszik a bútorokra, a növények leveleire vagy akár a TV képernyőjére.

Tipp: A nedves, mikroszálas kendő viszont magához köti a porszemeket, így azok nem a levegőben keringenek tovább, hanem valóban eltűnnek. Apró trükk, mégis hatalmas különbség a takarítás hatékonyságában.

2. Rossz sorrendben takarítunk, így a por visszahullik

A hatékony portalanítás alapelve: felülről lefelé, belülről kifelé. Ha ezt nem tartjuk be, a por visszahullik a már letisztított felületekre.

Tipp: Mindig a magasabban lévő részekkel kezdjük – polcokkal, szekrények tetejével, lámpákkal –, majd jöhetnek az alacsonyabb bútorok, végül a padló. Így elkerülhető, hogy a por újra mindent ellepjen.

3. Rosszul szellőztetünk

A friss levegő fontos, de nem mindegy, hogyan jut be a lakásba. A folyamatos bukóra nyitott ablak különösen városi környezetben rengeteg port enged be.

Tipp: A rövid, intenzív keresztszellőztetés ezzel szemben felfrissíti a levegőt anélkül, hogy jelentősen növelné a por mennyiségét. Szeles időben és csúcsforgalomban inkább kerüljük a szellőztetést.

4. Nem tisztítjuk a porszívót

Hiába porszívózunk rendszeresen, ha a készülék szűrője koszos. A szennyezett szűrő egyszerűen visszajuttatja a port a levegőbe – innen pedig egyenes út vezet a bútorokra.

Tipp: A porszívó rendszeres tisztítása és a szűrők cseréje látványosan csökkenti a por mennyiségét a lakásban.

Természetesen az sem mindegy, milyen porszívót használunk. Érdemes beruházni egy korszerű, jól szűrő rendszerrel ellátott készülékbe, ami nem visszafújja, hanem valóban eltávolítja a port a levegőből, így a takarítás hatása sokkal tovább érezhető. Ha eleged van abból, hogy a por napok alatt visszatér, érdemes beruházni – a különbséget már az első használat után észre fogod venni.

5. Túl sok textíliát halmoztunk fel a lakásban

A függönyök, díszpárnák, takarók igazi porgyűjtők. Minél több textília van a lakásban, annál gyorsabban tér vissza a por.

Tipp: Érdemes időnként szelektálni, és nem szükséges minden ablakra vastag függöny, hiszen minden mozdulatukkal porszemek millióit juttatják vissza a levegőbe.

6. Nem vesszük le a cipőt

A por jelentős része a cipőtalpon jut be a lakásba. A rátapadt kosz és sár kiszárad, porrá válik, majd szétterül az egész térben.

Tipp: Ha sok a szőnyeg, különösen fontos, hogy a cipő az előtérben maradjon – ezzel rengeteget tehetünk a porosodás ellen.

7. A házi kedvencek szabadon ki-be járkálnak

A kutyák és macskák bundája, tappancsa szintén sok port és koszt hoz be.

Tipp: Amíg nem tiszta a szőrük vagy a lábuk, ne engedjük őket a lakás belső tereibe, különben a por pillanatok alatt újra mindenhol megjelenik – olvasható a Mindmegette oldalán.