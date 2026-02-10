Tényleg gyorsítja a hajnövekedést, ha levágjuk a hajunkat?

Volt idő, mikor a hosszú hajú lányok milliomosok lehettek egy-egy hajvágás után, hiszen nagyon magas volt a minőségi haj ára. Persze, ma is eladhatjuk a hajunkat, sőt el is ajándékozhatjuk, viszont drasztikus hajvágásra nem minden nap szánja rá magát az ember.

De mi van, ha kevés és ráadásul vékony szálú a haja? Fodrászok szerint vannak volumennövelő tippek, de vajon az is igaz, hogy ha levágatod a hajad, akkor gyorsabb lesz a hajnövekedés is?

Hajápolás hajvágással?

A helyes válasz: igen is, meg nem is. Attól, hogy levágja a haját, még nem fog extrán nagy gyorsasággal kiburjánzani az egészséges és hosszú haj, viszont az is igaz, hogy abszolút jót tesz a hajnak egy kis frissesség.

Mivel a haj nem a végéből nő, hanem a gyökeréből, ezért a hajápolásnak egy nagyon fontos része a a fejbőr táplálása és stimulálása. A rendszeres hajvágás pedig megakadályozza a hajkárosodást, amely lelassíthatja az egészséges hajnövekedést.

A rendszeres hajvágás fontos a töredezett hajvégek eltávolításához és annak megakadályozásához, hogy azok feljebb terjedjenek a hajszálon, ami további károsodáshoz és töréshez vezethet – nyilatkozta Min Kim, aki a legnagyobb amerikai sztárok hajával foglalkozik. Kim szerint továbbá a hajvágás segít megőrizni a haj természetes formáját és kezelhetőségét. De természetesen nem szabad elfeledkezni a megfelelő hajápolásról sem, melynek egy kiemelten fontos része – a hajtövek táplálásán túl – a hajvégek ápolása.