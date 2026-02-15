Rágógumi a hajban és a ruhán

A rágógumi kellemetlen meglepetéseket tud okozni, különösen akkor, ha hajba, ruhába vagy szőnyegszálak közé ragad. Sokan ilyenkor az ollóhoz vagy erős vegyszerekhez nyúlnának, pedig a rágó eltávolítása gyakran sokkal kíméletesebben és hatékonyabban is megoldható - írja a mindemgette.hu.

Ha rágógumi kerül a hajba, az első és legfontosabb szabály: ne próbáljuk erőből kitépni. Úgysem sikerül, viszont garantáltan fáj. A rágógumi zsírokra viszont jól reagál, ezért érdemes ilyen jellegű megoldásokhoz nyúlni. Egy kevés étolaj, kókuszolaj vagy hajbalzsam a legtöbb esetben segít fellazítani a tapadást. Csak finoman dolgozzuk bele a ragacsos hajtincsbe a választott olajat, majd ujjainkkal, esetleg sűrű fogú fésűvel óvatosan próbáljuk kimozgatni a rágót a hajszálak közül. A végén alapos hajmosással eltávolíthatjuk az olajos maradványokat.

Rágó eltávolítása a ruhákból

A ruhára ragadt rágógumi esetében a hideg a megoldás. A bevált módszer szerint a ruhadarabot tegyük egy zacskóban, majd így kerüljön a fagyasztóba egy-két órára. Amikor a rágógumi már megkeményedett, egy tompa késsel vagy kanállal könnyedén lepattintható az anyagról. Néha marad egy érzékelhető, enyhe nyom, de semmi gond: egy kevés alkohollal vagy ecettel töröljük át az anyagot, majd mossuk ki a ruhánkat a szokásos módon.

Szőnyegből is kiszedhető, de türelem kell hozzá

A szőnyegbe ragadt rágógumi eltávolítása nagy kihívás, ám ez sem lehetetlen feladat. Helyezzünk egy jégkockát a rágógumira, és cserélgessük is, ha szükséges. A lényeg, hogy a rágógumi szó szerint átfagyjon. Amikor ezt az állapotot elértük, akkor óvatosan, apránként kaparjuk fel. A maradék, vagy a rágó által okozott folt eltávolításánál puha rongy és egy kevés ecet vagy alkohol segíthet, de előtte végezzünk színpróbát.

Ha hatékonyak szeretnék ezt a feladatot megejteni, felejtsük el a meleg vizet, a hajszárítót és a gőzt is. Ezek csak beleolvasztják a rágógumit az anyagba.