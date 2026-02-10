Őrizze meg az álomsúlyát a testalkatához illő étkezéssel

Ha tisztában van vele, hogy milyen a testalkata, az megkönnyíti például, hogy eldöntse, melyik ruha áll jól önnek. De nemcsak ezért érdemes figyelni: a testtípusa fontos támpontokat adhat arra nézve is, hogy egyes ételekre hogyan reagál a szervezete.

Alma típus

Ha ebbe a típusba tartozik, akkor a hasa és a teste középső része a leghangsúlyosabb. A törzse vastagabb, széles vállakkal bír, a csípője azonban keskenyebb. Dereka nincs, nem rajzolódik ki egyértelműen.

Koncentráljon az egészséges zsírok bevitelére; az egyszeresen telítetlen zsírok és az omega-3 zsírok segítenek abban, hogy a teltségérzet hamarabb kialakuljon, így kevesebbet eszik majd. A zsír ráadásul csak minimális hatással van az inzulinszintre, így kevesebb vércukorszint-emelkedés lesz.

Csökkentse az egyszerű szénhidrátok bevitelét, de ne mondjon le az összetettekről: az összes kalóriabevitel 40 százalékára korlátozd a bevitelüket.

Körte testalkat

Ebbe a csoportba tartozik, ha a vállai keskenyebbek, mint a csípője, a combjai pedig vastagabbak. A derékvonalad határozott ívű, a melle inkább kicsi.

A fő hangsúly az izomépítésen van az egészséges testsúly megőrzése mellett. Ennek a legjobb módja, ha gondoskodik a megfelelő fehérje-bevitelről úgy, hogy közben sok leveles zöldséget és egészséges zsírokat fogyaszt. A jelszava: saláta hússal!

Kerüljön minden olyan ételt, amely 3 grammnál több hozzáadott cukrot tartalmaz.

Homokóra típus

A derékvonalad szépen ívelt, hangsúlyos, a súly egyenletesen oszlik el a testén. A mellbősége és a csípőmérete kb. megegyezik.

Az alattomos súlygyarapodás ellen okos nassolással veheti fel a harcot. Ahelyett, hogy csipszet vagy készen kapható gofrit enne, válasszon a zöldségeket! A zöldségek gazdag tápanyag- és vitaminforrások, és kevés kalóriát tartalmaznak, így könnyen jóllakottnak érezheted magad. Jól illik hozzád a sárgarépa és a guacamole, a zeller és a mandulavaj, valamint az uborka és hummusz.

Oszlop (téglalap) típus

Vékony testalkatú, a dereka egyenes, nem ívelt és nem hangsúlyos, a mell- és csípőbőséged nagyjából egyforma, a feneke lapos. Ami a zsírraktározást illeti, ez talán a legszerencsésebb alkat. Azonban ettől függetlenül magasak lehet a testzsír-százalékod, ami veszélyes lehet, és hajlamos lehet hanyagolni az edzést, így a szép izmoknak is búcsút kell mondania.

Addig egyen, amíg jóllakik – se túl sokat, se túl keveset. Állítson össze olyan étrendet, amiben egyensúlyban vannak a szénhidrátok, a zsírok és a fehérjék.

Mivel ez a típus általában sovány, csak óvatosan az élelmiszercsoportok vagy élelmiszertípusok korlátozásával! Amire még figyeljen: ha izmot próbál építeni, ne vigye túlzásba a fehérjeporokat, turmixokat vagy a húsevést; a szervezetnek mindössze 1 gramm fehérjére van szüksége testtömegkilogrammonként.

Tölcsér (fordított háromszög) típus

Ha a felsőteste a hangsúlyos, azaz a vállai szélesek, a mellei nagyok, a csípője viszont keskeny és amikor hízik, a felsőtestéra és a melleire rakódik a plusz súly, akkor ebbe a típusba tartozik.

Teljes kiőrlésű összetett szénhidrátokat egyen, amelyek hosszan tartó energiát és a jóllakottság érzését adó rostokat biztosítanak. Fogyasszon minél több quinoát, árpát, barna rizst, lencsét, babot és édesburgonyát.

Kerülje a közepes láncú triglicerideket vagy a többszörösen telítetlen zsírsavakat, mivel ezek káros hatással lehetnek a szervezetéra. Használjon óvatosan ezeket az élelmiszereket: a kókuszolajat, a sajtokat, a vajat, a repceolajat, a növényi olajokat és a magolajokat.