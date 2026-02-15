Milyen veszélyei vannak a búzadara túlzott fogyasztásának?

a búzadara kása csak rövid távú energialöketet biztosít, amelyet a tápérték hiánya miatt gyorsan éhségérzet vált fel (képünk illusztráció)

Az orvos szerint ennek az ételnek magas a glikémiás indexe, ami a vércukorszint gyors emelkedéséhez vezet. A magas glikémiás indexű ételek rendszeres fogyasztása növeli az inzulinrezisztencia és az elhízás kockázatát, különösen gyermekeknél. Továbbá a búzadara fitinsavat tartalmaz, ami csökkentheti a fontos ásványi anyagok, például a vas, a kalcium és a magnézium felszívódását.

A búzadara kása gazdag gyorsan emészthető szénhidrátokban, de kevés fehérjét és élelmi rostot tartalmaz, amelyek elengedhetetlenek az egészséges emésztéshez. A rosthiány az étrendben anyagcserezavarokat okozhat, és hozzájárulhat más egészségügyi problémák kialakulásához.

Ahogy Baranova kifejtette, a búzadara kása csak rövid távú energialöketet biztosít, amelyet a tápérték hiánya miatt gyorsan éhségérzet vált fel.

Ez az étel különösen nem ajánlott cukorbetegeknek, valamint gluténintoleranciában szenvedőknek és túlsúlyosaknak – zárta gondolatait a szakértő.