Ennek az ételnek magas a glikémiás indexe

 2026. február 15. vasárnap. 8:01
A búzadara rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a túlsúlyhoz, mondta Irina Baranova terapeuta, jelentette Lenta.

Milyen veszélyei vannak a búzadara túlzott fogyasztásának?
a búzadara kása csak rövid távú energialöketet biztosít, amelyet a tápérték hiánya miatt gyorsan éhségérzet vált fel (képünk illusztráció)
Fotó: NorthFoto

Az orvos szerint ennek az ételnek magas a glikémiás indexe, ami a vércukorszint gyors emelkedéséhez vezet. A magas glikémiás indexű ételek rendszeres fogyasztása növeli az inzulinrezisztencia és az elhízás kockázatát, különösen gyermekeknél. Továbbá a búzadara fitinsavat tartalmaz, ami csökkentheti a fontos ásványi anyagok, például a vas, a kalcium és a magnézium felszívódását.

A búzadara kása gazdag gyorsan emészthető szénhidrátokban, de kevés fehérjét és élelmi rostot tartalmaz, amelyek elengedhetetlenek az egészséges emésztéshez. A rosthiány az étrendben anyagcserezavarokat okozhat, és hozzájárulhat más egészségügyi problémák kialakulásához.

Ahogy Baranova kifejtette, a búzadara kása csak rövid távú energialöketet biztosít, amelyet a tápérték hiánya miatt gyorsan éhségérzet vált fel.

Ez az étel különösen nem ajánlott cukorbetegeknek, valamint gluténintoleranciában szenvedőknek és túlsúlyosaknak – zárta gondolatait a szakértő.

