Ezért romlik meg gyorsan a felvágott

Óriási bosszúság, amikor az előző nap vásárolt felvágott másnapra megromlik. Ilyenkor már nem merünk belőle enni és jól is tesszük.

Azonban a gyors romlékonyság bosszantó, hiszen nem kevés pénzkidobás, amikor élelmiszer kerül a szemétre. A gyors minőségromlás azonban nem feltétlenül a termék hibája: a felvágottak extrém módon érzékeny élelmiszerek. De mi áll a gyors romlás hátterében, és hogyan előzhetjük meg?

Érdemes tisztában lenni azzal, hogy a felvágottak többsége magas nedvességtartalommal bír, amely ideális környezetet teremt a baktériumok számára. Amikor a csomagolást felbontjuk, a levegőben lévő mikroorganizmusok érintkezésbe kerülnek a felvágottal, hatni kezdenek. A szeletelt, darált vagy préselt húsok nagy felületen érintkeznek a levegővel, ezért rendkívül gyorsan romlanak. Hiába a sokszorosan feldolgozott állapot, a húsféle a gyorsan romló élelmiszerek közé tartozik. Viszont mi is teszünk azért, hogy gyorsabban a kukában végezzék a felvágottak. Lássuk a legnagyobb hibákat - írja a mindmegette.hu.

A csomagolásban hagyjuk a felvágottat

A helyzetet rontja, hogy a felbontott felvágott az eredeti fóliában marad, ami már nem zár megfelelően. A csomagolás rendszerint műanyag, így a felvágott egy része befülled, a másik része meg érintkezhet a hűtőben lévő mikroorganizmusokkal. Mindez gyors elszíneződéshez, nyálkásodáshoz és kellemetlen szaghoz vezethet. Ezért felbontás után inkább tegyük jól záródó dobozba, aminek az aljára helyezzünk papírtörlőt. Ez segít felszívni a felesleges nedvességet.

Gond az is, hogy egy-egy dobozba többféle felvágottat is beleteszünk, pedig ez kifejezetten tilos. Típus, és lejárati idő szerint tegyük egy-egy dobozba a felvágottakat. A felvágott mellé főtt tojást, sajtot, gyümölcsöt és zöldséget se csomagoljunk soha egy dobozba. Gondoljunk csak a szendvicsekre, milyen gyorsan romlásnak indulnak.

Rossz helyen tároljuk a hűtőben

A felvágottakat a hűtő nem megfelelő polcára tesszük. Pedig azokat mindig a hűtő középső, felső részében kellene tárolnunk, ahol a hőmérséklet a legstabilabb és magasabb is, mint alul.

A hűtőben való tárolásnál további probléma a hőmérséklet-ingadozás. A felvágottakat gyakran a hűtő ajtajában tároljuk, pedig ez a rész a legingatagabb hőmérsékletű. A gyakori ajtónyitás pedig tovább rontja a helyzetet, így a romlási folyamat hihetetlen nagy sebességre kapcsol.

Túl sok mindent vásárolunk egyszerre

A felvágott nem hosszú távú tárolásra szánt élelmiszer, még akkor sem, ha tartósítószert tartalmaz. Így aztán nem érdemes jelentős mennyiséget hazavinni belőle. De más, hűtést igényló élelmiszert se, mert ha telezsúfoljuk a hűtőt élelmiszerrel, romlik a hűtő hatásfoka, hamarabb romlik a benne lévő ennivaló.

Nem tartjuk be a higiéniai szabályokat

Fontos, hogy csak tiszta kézzel és tiszta késsel nyúljunk a felvágotthoz, mert elég egy szennyezett eszköz, vagy egyszeri alkalommal egy mosatlan kéz ahhoz, hogy egy egész adag romlásnak induljon.