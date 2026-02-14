Érdemes több kivit enni télen

Egy kivi több C-vitamint tartalmaz, mint egy narancs, így különösen hasznos a megfázásos és influenzás időszakban – mondta E. Kazachkova endokrinológus a Gazetának .

Ahogy a szakember megjegyezte, a C-vitamin erősíti az immunrendszert, segít a vírusok és mikrobák elleni küzdelemben, elősegíti az erek erősödését, és részt vesz a kollagén szintézisében, ami fontos az egészséges bőr számára.

A kivi rostban is gazdag, ami jótékony hatással van a normális gyomor-bélrendszeri működésre. Aktinidint is tartalmaz, egy enzimet, amely javítja a fehérjeemésztést.

A kivi a testsúlyszabályozásban is segít. Alacsony kalóriatartalmú (40–60 kcal/100 gramm), de magas rosttartalma miatt nagyon laktató.

Az orvos megjegyezte, hogy a kivi héját általában nem fogyasztják, annak ellenére, hogy gazdag antioxidánsokban és élelmi rostokban. A gyümölcsöt egészben is el lehet fogyasztani, ha szükséges.

A kivi salátákhoz, turmixokhoz adható, és húsokhoz pácként is használható, mivel képes lágyítani a rostokat.