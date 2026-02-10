Egy orvos megnevezte a három legegészségesebb ételt

A borsó, a lencse és a csicseriborsó továbbra is alulértékelt élelmiszerek, annak ellenére, hogy több egészségügyi előnnyel járnak, mint sok divatos szuperélelmiszer. A Hüvelyesek Világnapján Ekaterina Kashukh gasztroenterológus és elmagyarázta, miért fontosak ezek a növények az étrendben, és hogyan élvezhetjük előnyeiket anélkül, hogy károsítanánk egészségünket.

„A borsó, a lencse és a csicseriborsó mind hüvelyesek. A hozzájuk való hozzáállás változó: a borsót inkább az óvodai ételekhez kötik, míg a csicseriborsót olyan divatos ételekhez használják, mint a hummusz és a falafel. De a hüvelyesek nemcsak változatossá teszik az étrendet, hanem tápanyagokban is gazdagok” – jegyezte meg a szakértő.

A szakember elmagyarázta, hogy a borsó, a lencse és a csicseriborsó értékes növényi fehérje- és élelmi rostforrások, valamint vasat, folátot és mangánt is biztosítanak. A hüvelyesekből származó rost nem bomlik le a vékonybélben, hanem a vastagbélbe jut, ahol a hasznos mikroflóra táplálékává válik. Ez elősegíti a bélműködést, de van egy hátránya is. Az erjedés során a baktériumok gázokat termelnek, ami puffadást és fokozott gázképződést okozhat még egészséges embereknél is. A helyzetet súlyosbítja a túlzott fehérjebevitel, különösen azoknál, akiknek a vékonybelében a baktériumok túlszaporodnak. A nem megfelelő főzés és a hüvelyesek hirtelen bevezetése az étrendbe további kockázatot jelent.

Az orvos különös figyelmet fordított a fitátokra – a hüvelyesekben található természetes vegyületekre. Ezek az anyagok képesek megkötni a vasat, a cinket, a kalciumot és a magnéziumot a belekben, csökkentve azok felszívódását. Kashukh szerint az áztatás segít megoldani ezt a problémát, mivel aktiválja a fitinsavat lebontó enzimeket.

Arra is emlékeztetett minket, hogy vannak olyan állapotok, amikor a legjobb elkerülni a borsót, a lencsét és a csicseriborsót. Az epehólyag-gyulladás, a vastagbélgyulladás és a hasnyálmirigy-gyulladás akut fázisaiban a hüvelyesek fokozzák a puffadást, a teltségérzetet és a hasmenést. Nem alkalmasak irritábilis bél szindrómában szenvedők számára, akik hajlamosak a puffadásra és a görcsökre. Purintartalmuk miatt ezek az ételek nem ajánlottak köszvény és húgykőképződés esetén, amely húgyvizenyővel jár a súlyosbodás során.

Többféle főzési módszer is létezik, amelyek minimalizálják a lehetséges hátrányokat. A csicseriborsóból hummuszt lehet készíteni, amelyet gyakran használnak vegetáriánus előételek alternatívájaként. A hummusz egészségesebbé tétele érdekében áztassa be a csicseriborsót egy éjszakára, majd főzze ugyanabban a vízben legalább két órán át. Ezután turmixolja simára egy kevés főzőlével és növényi olajjal. Ízlés szerint fűszerezze. Egyes receptek nyers fokhagymát és tahinit (szezámpasztát) is tartalmaznak, de vegye figyelembe, hogy ezek szintén hozzájárulnak a gázképződéshez. Továbbá a fokhagyma irritálhatja a gyomor és a belek nyálkahártyáját, és gyomorégést okozhat.

A vöröslencse leves könnyen emészthető és növényi alapú fehérjét biztosít. A lencsét hagymával és sárgarépával főzik, majd összeturmixolják és fűszerekkel, például gyömbérrel és kurkumával ízesítik. Más hüvelyesekkel ellentétben a vöröslencsét nem kell áztatni, és gyorsan simára főzzük, minimalizálva az emésztőrendszer terhelését.

A főtt vagy párolt zöldborsó egyszerű és biztonságos köret húsokhoz vagy halakhoz. Kevesebb nehezen emészthető tápanyagot tartalmaz. Önálló ételként is fogyasztható.

„Fontos megjegyezni, hogy még a legegészségesebb, ismeretlen ételeket is fokozatosan kell bevezetni. Az adagoknak mértékletesnek kell lenniük” – összegezte a gasztroenterológus, írja a Sports.kz.