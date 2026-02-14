2026. február 14., szombat

A manikűrlámpák veszélyei

A ScienceAlert jelentése szerint a tudósok felfedezték, hogy a manikűrlámpák UV-sugárzása károsíthatja a dezoxiribonukleinsavat és növelheti a rosszindulatú daganatok kockázatát.

A manikűrlámpák veszélyei
Korábban a szakértők nem tanulmányozták részletesen az ilyen lámpák használatának következményeit.

A tanulmány szerint a Petri-csészében lévő lámpának 20 percig kitett egér- és emberi sejtek 20-30 százaléka elpusztult. A túlélő sejtek a melanomával összefüggő DNS-károsodás és mutációk jeleit mutatták.

A szakértők hozzátették, hogy manikűr közben az ujjakat körülbelül 10 percig éri a lámpa. Ez azt jelenti, hogy a kísérletben a hatás szélsőséges volt ahhoz képest, ami valójában történik.

A kutatási eredmények azonban arra utalnak, hogy fennállhat a rosszindulatú daganatok kialakulásának fokozott kockázata. A tényleges kockázatok felméréséhez független epidemiológiai vizsgálatokra van szükség, amelyek körülbelül egy évtizedet vesznek igénybe.

