Nélkülözhetetlen a szív, az agy és az izomszövet megfelelő működéséhez

A B7-vitamin, másnéven a biotin a többi B-vitaminhoz hasonlóan a tápanyagok lebontásához nélkülözhetetlen, emellett a gének aktivitásában is lényeges szerepe van.

A B-vitaminok egy létfontosságú, vízben oldódó vitaminokból álló csoport, tagjai különböző szerepet játszanak a szervezetben. Összességében az idegrendszer egészségéért, a bevitt táplálékból való energianyerésért, a bőr és a látás egészségéért, valamint a vörösvérsejtek képződéséért felelősek.

A B7-vitamin szükséges a szervezetben energiaforrásként használható zsírok és glükóz megfelelő felhasználásához, ezáltal a szív, az agy és az izomszövet megfelelő működéséhez (a szénhidrátok és a fehérjék anyagcseréjéhez), a sejtek közötti jelátvitelhez, illetve a gének aktivitásához.

Az utóbbi időben rendszeres összetevője a haj, köröm és bőr egészségéről gondoskodó vitaminkomplexeknek, bár egyértelmű bizonyíték még nincs rá, hogy a hajhullás mértékét csökkentené.

A B 7 -vitamin hiánya normál táplálkozás mellett ritka, azonban hajlamosít rá az alkoholbetegség. A várandós nők egy részénél is megfigyelhető az alacsonyabb szintje. A biotin szintjének csökkenését okozhatja továbbá a hosszabb távú antibiotikum-szedés és a dohányzás is.

A B7-vitamin-hiány tünetei között szerepel a hajhullás, a töredező körmök, a görcsök, az alacsony vérnyomás és kiütések a szem, orr, száj körül.

Túladagolása nem fordul elő, mivel felesleges mennyisége kiürül a szervezetből.

A felnőttek számára ajánlott napi B7-vitamin beviteli referenciaértéke 50 mikrogramm. A szoptató édesanyák szükséglete kissé megemelkedik, az ajánlott mennyiség 35 mikrogramm naponta.

A B7-vitamin állati és növényi eredetű élelmiszerekben is megtalálható, és egyes formáit a főzés sem károsítja. A legjobb forrásai a marhamáj, a főtt tojás, a sertéshús, az édesburgonya, a sárgarépa, karfiol, az élesztő és az olajos magvak.

Bár normál táplálkozás mellett a B-vitamin-hiány ritka, egyes állapotok és betegségek esetén megnövekedhet a hiány kockázata. Ilyenkor táplálékkiegészítőkkel pótolhatók a vitaminok. Egyszerre több B-vitamint tartalmazó, B-komplex formában is elérhetők, ezek azonban nem mindig tartalmazzák valamennyi B-vitamint.

Vannak olyan állapotok, amikor megfontolandó a vitaminpótlás. Ilyen lehet 50 éves kor felett; várandósság, szoptatás idején; egyes krónikus betegségeknél, mint az emésztési gondok, a felszívódási zavarokat okozó problémák, a túlzott alkoholfogyasztás és az állati eredetű élelmiszereket kiegyensúlyozatlanul mellőző étrend esetén.