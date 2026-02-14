2026. február 14., szombat

Előd

EUR 378.43 Ft
USD 319.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Életmód

Mi az összefüggés a vashiány és a depresszió között?

Tudósok szerint

MH
 2026. február 14. szombat. 18:48
Megosztás

A vashiány összefüggésben állhat a depresszió fokozott kockázatával – állítják a Frontiers in Nutrition tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerzői.

Mi az összefüggés a vashiány és a depresszió között?
Képünk illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Jonas Walzberg

Ahogy a kutatók megjegyzik, a vas létfontosságú szerepet játszik az agyműködésben. Az adatelemzés kimutatta, hogy a vashiányos emberek szignifikánsan gyakrabban tapasztalnak depressziót, mint azok, akiknek normális a vasszintjük. Továbbá, a depressziós tünetek még olyan egyéneknél is jelentkezhetnek, akiknél nincsenek vérszegénység jelei.

A legmeggyőzőbb eredményeket meghatározott csoportok, különösen a perinatális időszakban lévő nők és a serdülők esetében kapták. A tanulmány szerint a fiataloknál a vashiány az érzelmi reakciókért és a motivációért felelős agyi struktúrák változásaival jár. A perinatális időszakban lévő nőknél a vashiány a szülés utáni depresszió magasabb kockázatával járt.

Továbbá idősebb felnőtteknél a vashiány a depressziós tünetek és a kognitív hanyatlás kombinációjával járt együtt. A tanulmány szerzői hangsúlyozzák, hogy a vashiány súlyosbíthatja a depresszió kialakulásában szerepet játszó egyéb tényezők hatásait.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink