Mi az összefüggés a vashiány és a depresszió között?

Ahogy a kutatók megjegyzik, a vas létfontosságú szerepet játszik az agyműködésben. Az adatelemzés kimutatta, hogy a vashiányos emberek szignifikánsan gyakrabban tapasztalnak depressziót, mint azok, akiknek normális a vasszintjük. Továbbá, a depressziós tünetek még olyan egyéneknél is jelentkezhetnek, akiknél nincsenek vérszegénység jelei.

A legmeggyőzőbb eredményeket meghatározott csoportok, különösen a perinatális időszakban lévő nők és a serdülők esetében kapták. A tanulmány szerint a fiataloknál a vashiány az érzelmi reakciókért és a motivációért felelős agyi struktúrák változásaival jár. A perinatális időszakban lévő nőknél a vashiány a szülés utáni depresszió magasabb kockázatával járt.

Továbbá idősebb felnőtteknél a vashiány a depressziós tünetek és a kognitív hanyatlás kombinációjával járt együtt. A tanulmány szerzői hangsúlyozzák, hogy a vashiány súlyosbíthatja a depresszió kialakulásában szerepet játszó egyéb tényezők hatásait.