Hogyan lehet vérszegénységre gyanakodni pusztán a tükörbe nézve?
Fontos figyelni az alsó szemhéj nyálkahártyájának színére
Az orvos szerint fontos figyelni az alsó szemhéj nyálkahártyájának színére. Ehhez azt javasolta, hogy óvatosan húzzuk le az alsó szemhéjat, és vizsgáljuk meg a belső felszínét jó fényben. Az élénk rózsaszín árnyalat, jegyezte meg a szakember, nem utal vérszegénységre. Ha a nyálkahártya halvány rózsaszínű vagy kékes árnyalatú, az vérszegénység kialakulására utalhat.
Az endokrinológus hangsúlyozta, hogy ezt az állapotot nem szabad figyelmen kívül hagyni. Időben történő kezelés nélkül a vérszegénység számos egészségügyi problémához vezethet. A lehetséges következmények között említette az álmosságot, a csökkent teljesítményt, a pajzsmirigy-diszfunkciót, a szövetek regenerálódásának nehézségeit, valamint a reproduktív rendszerrel és a fogamzással kapcsolatos problémákat.