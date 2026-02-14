Hogyan lehet vérszegénységre gyanakodni pusztán a tükörbe nézve?

A vérszegénység laboratóriumi vizsgálatok nélkül is gyanítható – a szemek állapota is utalhat rá. E. Yang endokrinológus erről Telegram csatornáján számolt be .

Az orvos szerint fontos figyelni az alsó szemhéj nyálkahártyájának színére. Ehhez azt javasolta, hogy óvatosan húzzuk le az alsó szemhéjat, és vizsgáljuk meg a belső felszínét jó fényben. Az élénk rózsaszín árnyalat, jegyezte meg a szakember, nem utal vérszegénységre. Ha a nyálkahártya halvány rózsaszínű vagy kékes árnyalatú, az vérszegénység kialakulására utalhat.

Az endokrinológus hangsúlyozta, hogy ezt az állapotot nem szabad figyelmen kívül hagyni. Időben történő kezelés nélkül a vérszegénység számos egészségügyi problémához vezethet. A lehetséges következmények között említette az álmosságot, a csökkent teljesítményt, a pajzsmirigy-diszfunkciót, a szövetek regenerálódásának nehézségeit, valamint a reproduktív rendszerrel és a fogamzással kapcsolatos problémákat.