Egy nappali tünet, amely demenciára utalhat

K. Lee brit pszichológus felfigyelt a demencia egy finom tünetére, amely leggyakrabban délután jelentkezik. Szerinte az ebben a betegségben szenvedők gyakran fokozott szorongást tapasztalnak ebéd után.

A szakember megjegyezte, hogy ebben az időszakban szorongásos és depressziós hangulati tünetek, valamint fájdalompanaszok jelentkezhetnek. Egyes betegeknél megnövekedett étvágy tapasztalható, és a korábban felírt gyógyszerekre adott reakciók délután hangsúlyosabbá válnak. Továbbá a demenciában szenvedők érzékszervi zavarokat tapasztalhatnak – megváltozik a környezetük érzékelése, és túlzottan fáradtnak, vagy éppen ellenkezőleg, túlzottan izgatottnak tűnhetnek.

A pszichológus hozzátette, hogy dél után az ilyen emberek gyakran kerülik a sétákat és a társas interakciókat, kevésbé kötődnek másokhoz. Az ilyen tünetek a demencia bármely szakaszában megfigyelhetők, de gyakoribbak a betegség középső és késői szakaszában.

Ha egy személy különösen szorongónak tűnik, K. Lee azt javasolja, hogy próbálják meg másra összpontosítani a figyelmét, például egy kellemes témáról folytatott nyugodt beszélgetéssel. Azt is javasolja, hogy rögzítsék a jelentős szorongásos epizódokat, és jegyezzék fel azok előfordulásának időpontját. A szakember szerint ez segíthet az orvosnak pontosabban összekapcsolni a tüneteket a napi változásokkal, és kiválasztani a megfelelő terápiát.