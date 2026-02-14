Életmód
Egy bőrgyógyász elmagyarázta, hogy a test mely részeit kell naponta mosni
Fontos a higiénia
Például az ülőmunkát végzőknek és a mérsékelt hőmérsékletű régiókban élőknek jellemzően egy-két naponta kell zuhanyozniuk. Eközben a meleg éghajlaton élőknek vagy aktívan sportolóknak gyakrabban kell zuhanyozniuk – akár naponta kétszer is. Az orvos azt is megjegyezte, hogy a tinédzsereknek gyakoribb higiéniai ellátásra van szükségük a fokozott izzadság- és faggyúmirigy-aktivitásuk miatt.
Ugyanakkor a szakember szerint vannak olyan testrészek, amelyeket a legjobb naponta megtisztítani, függetlenül az általános mosakodási rutintól. Ilyenek például az arc, a hónalj, az ágyék, a kezek és a lábak. Ezeken a területeken gyűlik fel gyorsabban a szennyeződés és az izzadság.
Az orvos azt is hangsúlyozta, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a legjobb ideiglenesen lemondani a zuhanyozásról. Ha valaki súlyos gyengeséget, rossz közérzetet vagy lázat tapasztal, akkor a jólét helyreállításának kell az elsődleges célja, nem pedig a higiéniai rutin betartása.