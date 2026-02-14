2026. február 14., szombat

Előd

Egy bőrgyógyász elmagyarázta, hogy a test mely részeit kell naponta mosni

 2026. február 14. szombat. 19:48
Irina Zhurova bőrgyógyász elmagyarázta, hogy a zuhanyozás gyakoriságát egyénre kell szabni, és az egyén életmódjától és életkörülményeitől függ. Szerinte a napi zuhanyozás szükségességét befolyásolja az éghajlat, az életkor, a foglalkozás és a testalkat jellemzői.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Annette Riedl

Például az ülőmunkát végzőknek és a mérsékelt hőmérsékletű régiókban élőknek jellemzően egy-két naponta kell zuhanyozniuk. Eközben a meleg éghajlaton élőknek vagy aktívan sportolóknak gyakrabban kell zuhanyozniuk – akár naponta kétszer is. Az orvos azt is megjegyezte, hogy a tinédzsereknek gyakoribb higiéniai ellátásra van szükségük a fokozott izzadság- és faggyúmirigy-aktivitásuk miatt.

Ugyanakkor a szakember szerint vannak olyan testrészek, amelyeket a legjobb naponta megtisztítani, függetlenül az általános mosakodási rutintól. Ilyenek például az arc, a hónalj, az ágyék, a kezek és a lábak. Ezeken a területeken gyűlik fel gyorsabban a szennyeződés és az izzadság.

Az orvos azt is hangsúlyozta, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a legjobb ideiglenesen lemondani a zuhanyozásról. Ha valaki súlyos gyengeséget, rossz közérzetet vagy lázat tapasztal, akkor a jólét helyreállításának kell az elsődleges célja, nem pedig a higiéniai rutin betartása.

