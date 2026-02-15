A reflux kezelhető

A reflux lényege, hogy a savas gyomortartalom visszajut a nyelőcsőbe, amely kellemetlen tüneteket okoz.

Alkalmanként bárkivel előfordulhat, problémát akkor jelent, ha a jelenség gyakorivá válik. Ilyenkor beszélünk reflux betegségről, amely bármely életkorban előfordulhat, de negyvenéves kor felett gyakoribb.

Majdnem minden ember tapasztalt már az élete során nyelőcsőégést vagy gyomorégést. Amennyiben ez heti két alkalomnál gyakrabban jelentkezik, reflux betegségről beszélünk.

A reflux betegségre jellemző leggyakoribb tünetek a nyelőcsőégés vagy gyomorégés, a savas gyomortartalom visszaáramlása a nyelőcsőbe, a levegő nyelése, a savas felböfögés és a nyelési nehézségek.

Savas gyomortartalom visszaáramlása esetén kellemetlen, keserű/savanyú ízt érezhet a szájában, amikor a savas gyomornedv vagy a gyomortartalom a nyelőcsőbe vagy akár a szájüregbe visszaáramlik.

Minden harmadik reflux betegségben szenvedő betegnél jelentkezik nyelési nehézség vagy nyelési akadályozottság, főleg szilárd ételek fogyasztása során. Sok esetben a betegek úgy érzik, mintha gombóc lenne a torkukban.

A reflux betegség egyéb tünetei között szerepel a rossz lehelet, a puffadás, az állandó köhögés, a nyelési fájdalom, a mellkasi fájdalom, a zihálás, a fogszuvasodás, fogínygyulladás, a gyengeség és a légcsőgyulladás.

Ha a panaszai havonta egy-két alkalommal jelentkeznek, érdemes megpróbálni életmódváltással megelőzni azokat.

Vannak olyan tünetek, amelyek jelentkezésénél érdemes minél hamarabb orvoshoz fordulni. Ilyen a mellkasi fájdalom, a gyakran ismétlődő, súlyos tünetek, az életmódváltással sem javuló panaszok, a nehezített nyelés vagy fájdalmas nyelés, az ismeretlen eredetű fogyás, az ismétlődő hányás vagy véres hányás, a hasfájdalom egyes gyógyszerek szedése esetén vagy ha a panaszok súlyosbodnak.

A reflux hátterében a nyelőcső alsó záróizmának elégtelen működése áll. Normál esetben a jól záródó nyelőcső meggátolja a gyomortartalom visszaáramlását. Ha azonban a nyelőcső alsó záróizma meggyengül, vagy nem zár jól, a gyomortartalom visszajut a nyelőcsőbe.

Számos tényező befolyásolhatja a nyelőcső izmának működését és ezzel a reflux betegség kialakulását. Ilyen a túlsúly, az elhízás, bizonyos ételek (hagyma, citrusfélék, zsíros-fűszeres ételek) fogyasztása, a kávé, a koffein, az alkohol, a cigaretta fogyasztása, egyes gyógyszerek, fájdalomcsillapítók, szűk ruházat, a terhesség, a stressz,

A reflux betegség kezelésében és a tünetek megszüntetéséhez fontos az életmódváltás. Ehhez számtalan tanácsot érdemes megfogadni. Mint azt, hogy kerülje a refluxos panaszokat okozó ételeket, testsúlycsökkentés, mérsékelje az alkoholfogyasztást, hagyja abba a dohányzást, egyen gyakrabban (5 étkezés), ám kisebb adagokat, alvás előtt 2-3 órával már ne egyen, ha panaszai éjszaka rosszabbak, emelje meg az ágy fejrészét, a szedett gyógyszereket beszélje át háziorvosával, gyógyszerészével, törekedjen rendszeres életritmus kialakítására, kerülje a stresszt, igyekezzen időt szakítani a rendszeres testmozgásra.

Egyes esetekben az életmódváltás nem elegendő a panaszok teljes megszüntetéséhez. Ekkor gyógyszeres terápiára van szükség, ami lehet a gyomorsavtermelés csökkentését vagy semlegesítését célzó terápia is.