A rosszindulatú daganatok kialakulásának kockázata nemcsak a dohányzással és az alkoholfogyasztással, hanem az étrenddel is összefügg – mondta A. Simakov gasztroenterológus a RIA Novostinak.

Az orvos szerint a rák kialakulásának kockázata az úgynevezett „nyugati diétával” nő. Ez a fajta étrend magában foglalja a telített zsírokban gazdag ételek, valamint a feldolgozott húsok – különösen a kolbászok és a hot dogok – gyakori fogyasztását.

Simakov megjegyezte, hogy az étrend felülvizsgálata elengedhetetlen a rák kockázatának csökkentéséhez. Azt javasolta, hogy növeljék a teljes kiőrlésű gabonák és a fehér húsok fogyasztását, miközben kerülik a feldolgozott húsokat és a telített zsírokat. A szakember szerint a rendszeres testmozgás további megelőző intézkedés.