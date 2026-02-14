2026. február 14., szombat

Előd

Vita a demográfiáról
Életmód

Az étrend felülvizsgálata elengedhetetlen a rák kockázatának csökkentéséhez

MH
 2026. február 14. szombat. 22:21
A rosszindulatú daganatok kialakulásának kockázata nemcsak a dohányzással és az alkoholfogyasztással, hanem az étrenddel is összefügg – mondta A. Simakov gasztroenterológus a RIA Novostinak.

A nyugati étrend növelheti a rák kockázatát?
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Science Photo Library/R3F/Science Photo Library

Az orvos szerint a rák kialakulásának kockázata az úgynevezett „nyugati diétával” nő. Ez a fajta étrend magában foglalja a telített zsírokban gazdag ételek, valamint a feldolgozott húsok – különösen a kolbászok és a hot dogok – gyakori fogyasztását.

Simakov megjegyezte, hogy az étrend felülvizsgálata elengedhetetlen a rák kockázatának csökkentéséhez. Azt javasolta, hogy növeljék a teljes kiőrlésű gabonák és a fehér húsok fogyasztását, miközben kerülik a feldolgozott húsokat és a telített zsírokat. A szakember szerint a rendszeres testmozgás további megelőző intézkedés.

