A mosógép tisztításánál ez az apró figyelmetlensége sokba kerülhet

A legtöbb ember tudja, hogy a szárítógépnek van egy szűrője, amelyet szinte minden használat után meg kell tisztítani, de kevesen tudják, hogy a mosógépnek is van egy szöszgyűjtője, amelyet rendszeresen karbantartani kell.

Ez az elhanyagolt alkatrész gyakran okoz kellemetlen szagokat a mosott ruhákban, gyenge centrifugálási teljesítményt, és a legrosszabb esetben a készülék komolyabb meghibásodásához is vezethet.

Míg sokan gondosan tisztítják a szárítógép szűrőjét, a mosógép szűrőjét gyakran teljesen elhanyagolják, pedig annak funkciója minden mosás során ugyanolyan fontos szerepet játszik.

A szőrszűrő feladata a mosás során a ruhákról, törölközőkről és ágyneműkről leváló szőrszálak, apró szálak, fonalak és egyéb szennyeződések felfogása.

Ha nem tisztítják rendszeresen, a felhalmozódott szennyeződések lassíthatják a víz elvezetését, meghosszabbíthatják a mosási ciklust, csökkenthetik a centrifugálás hatékonyságát, vízszivárgást okozhatnak, és végső soron a szivattyú vagy a motor meghibásodásához vezethetnek.

Más szavakkal, egy apró karbantartási hiba nagyon gyorsan drága meghibásodássá válhat, amelyet egy egyszerű rutineljárással el lehetett volna kerülni.

Tisztítsa meg két-négy hetente

A szakértők azt tanácsolják, hogy a szöszszűrőt két-négy hetente tisztítsa meg, de lehet, hogy gyakrabban kell tisztítania, ha naponta több mint két mosást végez, háziállatok vannak a háznál, vagy gyakran mos nehéz tárgyakat, például takarókat, törölközőket és ágyneműt.

A rendszeres tisztítás nemcsak a készülék megfelelő működését biztosítja, hanem azt is, hogy a ruhák frissek, tiszták és mentesek maradjanak a kellemetlen szagoktól, amelyek néha a szűrőben megrekedt szennyeződések miatt alakulhatnak ki.

A szűrő helye a mosógép típusától és gyártójától függ, és leggyakrabban a dob központi tengelyén, a dob szélén, az elülső betöltésű modelleknél a készülék elülső alsó részén található kis fedél mögött, vagy a lefolyócső végén található. Ha nem biztos abban, hogy a szűrő hol található a modelljén, a tisztítás megkezdése előtt érdemes ellenőrizni a gyártó utasításait.

Hogyan tisztítsuk meg megfelelően a szűrőt?

A tisztítás megkezdése előtt fontos, hogy húzza ki a készülék dugóját a konnektorból, és készítsen elő néhány egyszerű eszközt, például egy puha kefét, enyhe mosószert, ecetet, meleg vizet és egy ruhát vagy porszívó-tartozékot.

Vegye ki a szűrőt kézzel, rázza le a felhalmozódott szöszöket, majd mossa meg ecsettel meleg vízben egy kevés mosószerrel vagy víz és ecet keverékével. A mosás után a szűrőt alaposan ki kell öblíteni és megszárítani, míg a mosógép dobjának belsejét le kell törölni vagy porszívózni, hogy eltávolítsuk a maradék szennyeződéseket és biztosítsuk a készülék optimális működését.

A szűrő rendszeres karbantartása biztosítja, hogy a ruhák tisztábbak és frissebb illatúak legyenek, a mosógép csendesebben és hatékonyabban működjön, csökkenjen a meghibásodások és a költséges javítások kockázata, és meghosszabbodjon a készülék élettartama. Ami egy kis, néhány percet igénybe vevő háztartási rituáléval kezdődik, hosszú távon pénzt és gondot takaríthat meg, miközben biztosítja, hogy a mosógép továbbra is úgy működjön, mint amikor megvette - írja a dnevno.