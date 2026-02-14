2026. február 14., szombat

Előd

EUR 378.43 Ft
USD 319.05 Ft

Életmód

A hosszú élet 50%-ban genetikai eredetű

Egy új tanulmány szerint

MH
 2026. február 14. szombat. 21:01
Egy új tanulmány szerint az emberi élettartam körülbelül 50%-át genetikai tényezők határozhatják meg.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Science Photo Library/ABO/Science Photo Library/TEK Image

A Leideni Egyetem Joris Delen vezette genetikusai által vezetett csapat becslése több mint kétszerese a korábbi becsléseknek, amelyek 6% és 25% között mozogtak.

A tudósok legfontosabb eredménye egy olyan matematikai modell létrehozása volt, amely lehetővé tette a halálozás „belső” okainak – az öregedéssel és a betegségek genetikai kockázatával összefüggő – elkülönítését a „külső” tényezőktől, például a balesetektől és a fertőzésektől.

Ezt a modellt Svédországból, Dániából és az Egyesült Államokból származó, 1870 és 1935 között született ikrek történelmi adataira alkalmazva a kutatók körülbelül 50%-os stabil örökölhetőségi becslést kaptak, függetlenül a 20. században javuló életkörülményektől. Ez azt jelenti, hogy a gének határozzák meg a hosszú élettartamra való hajlamot, míg a fennmaradó részt az életmód, a környezet és a véletlenszerű események határozzák meg, ami kiemeli az egészséges szokások fontosságát minden egyes személy számára.

