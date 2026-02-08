Apró reggeli hiba, amit sokan elkövetnek

Az a szokás, hogy reggel azonnal rendbe rakjuk az ágyat, talán nem is olyan hasznos, mint gondolnánk. A kutatások szerint inkább rosszat teszünk azzal, ha felkelés után rögtön beágyazunk.

Gyerekkorunkban sokan hallottuk a szüleinktől, hogy reggel az első dolgunk az ágy rendbe rakása legyen. Ez a kis feladat fegyelmezett, rendezett napot ígért. Az újabb kutatások azonban megkérdőjelezik ezt a bevett szokást: kiderült ugyanis, hogy ha felkelés után azonnal rendbe tesszük az ágyat, az akár egészségtelen is lehet – írja a Mindmegette.

Miért jobb, ha felkelés után nem azonnal rakjuk rendbe az ágyat?

Alvás közben az emberi test nedvességet termel: izzadunk és párát lélegzünk ki. Ez a nedvesség a lepedőkben és a takaróban ragad, és pontosan olyan környezetet teremt, amelyet az ágyi atkák imádnak. Ha reggel azonnal rendbe rakjuk az ágyat, ez a nedvesség bent reked, és a szellőzés is korlátozott lesz.

Az ágyi atkák a nedves, rosszul szellőző környezetben szaporodnak a legjobban, így a becsukott, párás ágy ideális tenyészőhelyükké válhat. Ezért egészségesebb, ha kinyitjuk az ablakot és hagyjuk, hogy az ágy szellőzzön egy kicsit. Ez lehetővé teszi, hogy a hő és a nedvesség elpárologjon, minimalizálva ezzel az atkák, baktériumok és penészgombák szaporodását – különösen fontos ez allergiások számára.

Hogy hat ez a mentális egészségre?

Ez persze nem azt jelenti, hogy rendetlenül hagyjuk az ágyat. Inkább csak azt, hogy mielőtt beágyazunk, főzzünk egy kávét, reggelizzünk meg, végezzük a szokásos reggeli rutinunkat, majd később térjünk vissza a hálószobába és ágyazzunk be. A szakértők szerint 30-60 percet érdemes várni ágyazás előtt.

Ez a kis rutin fontos a pszichének, segít abban, hogy szervezettebbnek érezzük magunkat a nap elején. A rendezett ágy nyugodt hangulatot teremt anélkül, hogy sok erőfeszítést igényelne. Azonnal vizuális rendet teremt, és segít abban, hogy a hálószoba összeszedettebb legyen.

Este pedig, amikor egy rendezett ágyba fekszünk, az jelzi az agynak, hogy itt az ideje aludni. Ez a kis szokás csökkenti a stresszt, és javíthatja az alvási szokásainkat is. Így a nem azonnali ágyazás nemcsak egészségesebb, de a mentális jólétünket is szolgálja – miközben továbbra is élvezhetjük egy rendezett hálószoba nyugalmát.