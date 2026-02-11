Ezeket a ruhatípusokat soha nem szabad együtt mosni

Egyes anyagok kíméletes bánásmódot igényelnek, mások szöszöket hagynak maguk után, vagy kibolyhosodnak. A szakértők szerint az anyagok típusa és a gyártási folyamat határozza meg, hogyan viselkednek a mosógépben. Van néhány ruhatípus, amit sosem szabad együtt mosni - írja a mindmegette.hu

Törölközők vagy farmerek + kényes darabok - együtt mosni vagy külön?

A törölközők mindent bírnak: vastagok, nedvszívóak, elviselik a forró vizet és az erős centrifugálást. A farmerek hasonlóan nehezek, ráadásul van rajtuk cipzár, fém gomb vagy akasztó. A kényes darabok, mint a fehérneműk vagy vékony kötött ruhák, egyáltalán nem passzolnak hozzájuk. A cipzárak, kapcsok és patentek kihúzhatják a szálakat, szemeket ejthetnek rajtuk, és maradandó károsodást okozhatnak.

Élénk vagy sötét színű ruhák + fehér vagy világos színű darabok

Ez talán nyilvánvalónak tűnik, mégis gyakran figyelmen kívül hagyott szabály. A sötét vagy élénk színűek könnyen megszínezhetik a világosabb darabokat, ezért mindig érdemes színek és anyagok szerint szétválogatni a mosást. Arról nem is beszélve, hogy a fehér ruhákhoz, ágyneműkhöz gyakran adunk fehérítő szereket is, amelyek károsíthatják a színes ruhákat.

Ruhadarabok + ágynemű

A lepedőknek és párnahuzatoknak bőven kell hely a mosógépben, hogy a mosószer és a víz megfelelően keringjen. Az ágynemű és a ruhadarabok összecsavarodhatnak és csomóba gabalyodhatnak, így nem tudnak rendesen megtisztulni.

Ez a szárításra is vonatkozik: ha együtt szárítjuk őket, valószínűleg nem száradnak meg teljesen.

Nagyon piszkos + hétköznapi ruhák

A kertészkedéshez, takarításhoz vagy kültéri munkához viselt ruhák gyakran sárosak, ami könnyen átkerülhet a többi ruhára. Ráadásul ezek a darabok más kezelést igényelnek, ezért érdemes külön mosni őket.

Az erősen koszos, foltos ruhákat hosszabb, intenzívebb programon kell mosni, mert az erősebb keverés és a hosszabb mosási idő jobban megtisztítja őket. Ha ezeket a mindennapi ruhákkal együtt mossuk, egyik sem lesz igazán tiszta - a hétköznapi darabok nem kapják meg a kíméletes kezelést, a piszkos ruhák pedig nem tisztulnak meg rendesen.

Új darabok + régi kedvencek

Ha az újonnan vásárolt ruhákat a régóta viselt kedvenceinkkel együtt mossuk, könnyen előfordulhat, hogy megszínezik egymást és egyenetlenül fakulnak. A sötét, mélyebb színű ruhák sokkal könnyebben eresztenek színt, amikor vadonatújak, mert a festékek nem mindig tapadnak megfelelően a gyártás során.

Az új ruhákat érdemes külön mosni az első néhány alkalommal, amíg már nem eresztenek színt, aztán fokozatosan beilleszthetjük őket a szokásos mosásba.