Ez az oka, amiért az önbarnító foltosnak tűnhet a lábán

Az önbarnítás egy művészet – amelynek elsajátítása évekig is eltarthat, függetlenül attól, hogy hány önbarnító útmutatót vesz igénybe. Sajnos sok minden félresikerülhet a barnítás során. Például még akkor is, amikor azt hitte, hogy aprólékosan alkalmazta, narancssárga tenyércsíkokat és foltokat tapasztalhat, miután a barnaság kialakult. De néha a probléma abban rejlik, hogy a barnaság látszólag egyáltalán nem alakul ki – ez a probléma gyakran a lábakon jelentkezik.

Nagyon gyakori, hogy a térd alatti lábak gyakran sápadtabbak maradnak, mint a test többi része, miután lemosta a barnítót. Miért lehet ez, kérdezi? És hogyan lehet ezt orvosolni? Az alábbiakban válaszolunk a bosszantó problémára.

Használjon citromot!

Használja ki a konyhában lévő összes extra citromot a következő önbarnítós napja előtt. Mielőtt barnítót használnál, simítson végig egy citrommal a lábszárán. A gyümölcs alacsony pH-értéke segít a DHA-nak (a műbarnító hatóanyagának) gyorsabban és hatékonyabban kifejteni a színt. A citrom használata az önbarnító eltávolítására is jó módszer, így ez segít eltávolítani a bőrön maradt barnaságot is. Csak arra ügyeljen, hogy az új barnító felvitele előtt öblítse le és szárítsa meg a bőrét.

Száraz kefés dörzsölés

A lábakon a jó önbarnító hatás eléréséhez elengedhetetlen a megfelelő alap. A következő önbarnító kezelése előtt a száraz kefe használatát javasoljuk. Minél jobb állapotban van a bőr, annál jobban fog kinézni és tartósabb lesz az önbarnító hatás. A lábak zuhanyozás előtti száraz testkefézése hatékony lehet. A testkefézés segít eltávolítani a száraz, hámló bőrt, valamint megelőzi a benőtt szőrszálakat. A vérkeringés fokozásával (a vér bőrfelszínre juttatásával) segít a bőr tonizálásában is.

Próbáljon ki egy bőrradírt!

A száraz kefélésen kívül érdemes bőrradírral is radírozni a lábait, különösen, ha korábbi használatokból származó önbarnítóval küzd. Fontos megjegyezni, hogy a legjobb eredmény érdekében mindenképpen olajmentes bőrradírt használjon.

Ha zuhanyozáskor maradtak régi önbarnító maradványok, és még mindig kicsit hámlik a bőre, akkor olajmentes testradírt használjon. Csak olyan bőrradírt használjon, amely nem hagy maga után maradványokat, amelyek befolyásolhatnák az önbarnító hatást.

Radírozás kesztyűvel

A fizikai radírozás alternatívájaként léteznek hámlasztó kesztyűk, amelyeket pontosan erre a célra fejlesztettek ki – hogy az önbarnító előtt radírozzák a bőrt. Vagy hogy eltávolítsák a maradék foltokat. A száraz keféléshez hasonlóan egy texturált kesztyű is eltávolítja az elhalt hámsejteket, sima, egyenletes felületet hagyva maga után.

Próbáljon ki egy AHA hámlasztót

A radírozás nem az egyetlen hámlasztó módszer. Az alfa-hidroxisavak, mint például a tejsav vagy a glikolsav, kevésbé abrazív alternatívát kínálnak a hagyományosabb fizikai hámlasztási módszerekhez képest. Azzal, hogy eltávolítják az elhalt hámsejteket a bőr felső rétegéről, feltárul az alatta lévő újabb, simább bőr. Ez nemcsak a száraz foltokat szünteti meg, amelyek hozzájárulnak az egyenetlen barnuláshoz, hanem meghosszabbítja a barnulás tartósságát is azáltal, hogy frissebb és egészségesebb felületet hoz létre az önbarnító felviteléhez.

Győződjön meg róla, hogy a bőr teljesen száraz

A legtöbb szakértő azt javasolja, hogy zuhanyozzunk le az önbarnító felvitele előtt, mivel ez a legjobb módja annak, hogy biztosítsuk, hogy a bőr tiszta és mentes legyen minden olyan olajtól vagy terméktől, amely zavarhatná a bőrt. De fontos, hogy ne rohanjunk azonnal a barnulásba. Várjunk legalább 10 percet zuhanyozás után, hogy a bőrünk teljesen megszáradjon, és ne maradjon rajta nedvesség.

Hidratáló krém óvatos használata

Mindannyian hallottuk már a tippeket – ne hidratáljuk a bőrünket, és ne használjunk olajokat, ha a lehető legjobb barnaságot szeretnénk. Ez azonban nem feltétlenül igaz. Egyes területek, például a könyök, a boka körüli terület és a térdek, valójában egy kis hidratálásra szorulhatnak az egyenletes ragyogás érdekében.

Egy jó önbarnító hidratálja a bőrt, de vannak olyan területek, amelyeket mindig hidratálnunk kell. A testre mindig használjunk nem olaj alapú hidratálót, és vigyünk fel testápolót a térdre, a teljes lábfejre és a sarok hátsó részére, a könyökre, valamint a teljes kézre és a csukló hátsó részére. Ha súlyosan száraz bőrünk van, például ekcéma, azt a területet is hidratáljuk, hogy megakadályozzuk a barnulást és a túl sötét barnulást a száraz foltokon.

Fontos megjegyezni, hogy a hidratálót csak bizonyos foltokra szabad felvinni, nem az egész lábra. Ha a lábakat kenjük be hidratálóval, az csökkenti a bőr által felszívódó önbarnító mennyiségét, és sokkal világosabb barnaságot eredményez.