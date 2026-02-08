A banán akár 26 napig is eltartható, ha így tárolja

A banánról köztudott, hogy nagyon gyorsan érlelődik, ezért gyakran megpuhul és megbarnul. Ezért sokan különböző trükkökhöz folyamodnak, hogy meghosszabbítsák az eltarthatóságukat, például alumíniumfóliába vagy frissentartó fóliába csomagolják a szárakat.

De egy élelmiszer-szakértő szerint van egy egyszerűbb és hatékonyabb módszer, amellyel a banán akár 26 napig is friss maradhat. Amy Cross, egy amerikai nő, aki amycrosslegacy néven osztja meg tippjeit a közösségi médiában, egy rövid videóban mutatta be módszerét.

Egyszerűen darabokra vágja a banánt, a héját érintetlenül hagyja, majd a darabokat egy üvegedénybe teszi és a hűtőbe helyezi. 26 nap elteltével, állítása szerint, a banándarabok még mindig frissek voltak, a héjuk szinte teljesen sárga maradt.

Elmondása szerint március 13-án vásárolta a banánokat, harmadokra vágta őket, és egy üvegbe tette, és meglepődött, hogy sokkal tovább maradtak frissek, mint várt. Eredeti elképzelése az volt, hogy megnézze, egy felvágott banán legalább 12 órán át friss marad-e, de a kísérlet minden várakozást felülmúlt.

A folyamat néhány egyszerű lépésből áll: szeletelje fel a banánt, de hagyja rajta a héját, adjon egy kis citrom- vagy ananászlevet a héjra, majd tegye egy üvegedénybe a hűtőbe.

Ez a módszer különösen praktikus azok számára, akik csak a banán egy részét akarják megenni, a többit pedig későbbre megőrizni. Egyébként a banánt hűvös, árnyékos helyen, körülbelül 12 Celsius-fokos hőmérsékleten érdemes tárolni, mivel a hő felgyorsítja az érési folyamatot - írja a dnevno.

Citrom- vagy ananászlé

Ha a banánt már meghámozták és felszeletelték, a levegő hatására nagyon gyorsan megbarnul, de néhány csepp citrom- vagy ananászlé jelentősen lassíthatja ezt a folyamatot, és segíthet a gyümölcsnek hosszabb ideig frissen maradni.

A banán nemcsak praktikus és laktató, hanem nagyon tápláló is. Gazdag káliumban, amely fontos a szív egészségének és az izmok megfelelő működésének, valamint B6-vitaminban, amely hozzájárul az idegrendszer normális működéséhez.

Emellett tartalmaznak emésztést segítő élelmi rostokat, és a banánban található természetes cukrok gyors energiaforrást jelentenek.

Pontosan ezért választják gyakran a sportolók, de egészséges snackként is kiváló azok számára, akik egyszerű és tápláló gyümölcsöt szeretnének beépíteni a napi étrendjükbe.