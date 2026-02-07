2026. február 7., szombat

Életmód

Tervet dolgoztak ki az alkoholizmus leküzdésére

Fontos beismerni magunknak, hogy az alkohol valóban komoly problémává vált

 2026. február 7. szombat. 15:19
A szakértő szerint fontos, hogy egy alkoholista mindig szoros kapcsolatot tartson fenn a családjával.

Az alkoholizmus súlyos, krónikus betegség, amely fizikai és mentális függőséggel jár
Fotó: Hans Lucas via AFP/Martin Bertrand

A Metropoles szerint a brazil Anonim Alkoholisták Általános Tanácsának elnöke , Jamil Ribeiro Leitão kidolgozott egy világos, hétpontos tervet az alkoholizmus leküzdésére.

Először is, Leitao szerint fontos beismerni magunknak, hogy az alkohol valóban komoly problémává vált. Másodszor, kerüljük azokat a helyeket és helyzeteket, amelyek alkoholfogyasztást váltanak ki. Harmadszor, fontos, hogy mindig szoros kapcsolatot tartsunk fenn a családdal vagy másokkal, akik bármikor készek segíteni – magyarázta a szakember.

A következő lépés – mondta – egy világos napirend kialakítása, amely magában foglalhatja különféle eseményeken való részvételt. Továbbá a szakértő arra kérte az embereket, hogy ne hibáztassák magukat a visszaesésekért. Az utolsó két pontként említette a speciális támogató csoportok látogatását, valamint szükség esetén az orvosi és pszichológiai segítség igénybevételét.

