A rejtett cukrot tartalmazó termékek, a majonéz, a gyorséttermi ételek és a feldolgozott élelmiszerek felgyorsítják a bőr öregedését – figyelmeztetett Oksana Khamitseva háziorvos a Lentának adott interjújában.

„Az édességek, üdítők és más, rejtett cukrot tartalmazó termékek felgyorsítják a bőr öregedését. A cukor beindítja a glikációs folyamatot, megköti a kollagén- és elasztinrostokat, ami rontja a bőr regenerálódását és ráncokhoz vezet” – mondta az orvos. „A transzzsírokat tartalmazó élelmiszerek szintén hozzájárulnak az öregedéshez. Ilyenek például a margarin, a majonéz, a szószok, a gyorséttermi ételek és a péksütemények. Mindezek növelik a koleszterinszintet, ami összehúzza az ereket és megzavarja a bőr táplálkozását.”

Khamitseva szerint a feldolgozott élelmiszerek és a feldolgozott húsok, például a kolbászok, szintén negatív hatással lehetnek. Az orvos elmagyarázta, hogy ezek cukrot és élelmiszer-adalékanyagokat tartalmaznak, amelyek károsítják az ereket és a felhám sejtközi kollagénjét.

„Egy másik termék, ami felgyorsítja az öregedést, a kávé. Egy kikötés: egy-két csésze főzött kávé valójában jótékony hatású. Azonban ennél több kávé fogyasztása kiszáradáshoz vezet, a dehidratált bőr pedig gyorsabban kiszárad, a kollagén törékennyé és könnyen sérülékenyé válik, ráncok alakulnak ki” – figyelmeztetett a Lenta.ru forrása.