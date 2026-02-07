Egy kardiológus a Lentának adott interjújában arra figyelmeztetett, hogy a túlzott mennyiségű állati zsírt és koleszterint tartalmazó élelmiszerek veszélyesek a szívre és az erekre. Ezek közé tartoznak – mondta – a zsíros tejtermékek és mindenféle kolbász.

„Ide tartozik a vaj, a sajt, a tejszín, a tejföl és a teljes tej. A kolbász és a sonka minden fajtája, kivétel nélkül, szintén túlzottan magas koleszterintartalmú. Felnőttek, különösen az idősebb felnőttek számára az ilyen ételek egészségtelenek, mivel a szervezetüknek nincs szüksége az ételekből származó plusz koleszterinre” – magyarázta az orvos.

A tojás – mondta – szintén potenciális veszélyt jelenthet, mivel egyetlen sárgája akár 300 milligramm koleszterint is tartalmazhat. Vakhljajev a sóbevitel ellenőrzését is javasolta.

„A magas vérnyomás a leggyakoribb szív- és érrendszeri betegség. Továbbá a szívbetegség gyakran szívelégtelenséghez vezet. A hagyományos étkezési só súlyosbíthatja és súlyosbíthatja ezeket az állapotokat” – figyelmeztetett a kardiológus. „Legyünk óvatosak a gyors szénhidrátokkal és a feldolgozott élelmiszerekkel is, mivel nehéz felmérni az állati zsír- és koleszterintartalmat.”