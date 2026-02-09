Életmód
Miért fertőző az ásítás, és hogyan lehet megállítani?
Az ásítás egy akaratlan, élettani reflex
Fotó: Science Photo Library via AFP/R3F
Az ásítás ragályos jellege, különösen a közeli barátok között, összefüggésben állhat az empátia és a társas szinkronitás alapvető mechanizmusaival. Egy másik magyarázat a figyelem egyszerű tényezőjére vezethető vissza: nagyobb valószínűséggel vesszük észre és tudat alatt utánozzuk azoknak a viselkedését, akikkel szoros kapcsolatban állunk.
A közeledő ásítást mély orrlégzéssel vagy rágógumizással elnyomhatod. Maga az ásítás nem az unalom jele; épp ellenkezőleg, a test azon kísérletét jelzi, hogy erőforrásokat mozgósítson a koncentrációhoz, írta meg a Gismeteo.