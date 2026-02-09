2026. február 9., hétfő

Miért fertőző az ásítás, és hogyan lehet megállítani?

Mindenki tapasztalta már

Az ásítás, társadalmi megbélyegzése ellenére, egy ősi és fontos fiziológiai mechanizmus, amely minden gerincesre jellemző. Az agy hűtésére és a véráramlás fokozására szolgál, ami segít fenntartani a figyelmet és megkönnyíti az átmenetet a tudatállapotok között.

Az ásítás egy akaratlan, élettani reflex
Fotó: Science Photo Library via AFP/R3F

Az ásítás ragályos jellege, különösen a közeli barátok között, összefüggésben állhat az empátia és a társas szinkronitás alapvető mechanizmusaival. Egy másik magyarázat a figyelem egyszerű tényezőjére vezethető vissza: nagyobb valószínűséggel vesszük észre és tudat alatt utánozzuk azoknak a viselkedését, akikkel szoros kapcsolatban állunk.

A közeledő ásítást mély orrlégzéssel vagy rágógumizással elnyomhatod. Maga az ásítás nem az unalom jele; épp ellenkezőleg, a test azon kísérletét jelzi, hogy erőforrásokat mozgósítson a koncentrációhoz, írta meg a Gismeteo.

