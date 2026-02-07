2026. február 7., szombat

Életmód

Mennyi teát lehet inni egy nap?

A túlzott teafogyasztás álmatlanságot és szorongást okozhat

MH
 2026. február 7. szombat. 11:01
A tea elfogadható napi mennyisége a típusától, koncentrációjától és az ember egészségi állapotától függ – mondta D. Khaikina táplálkozási szakértő.

Képünk illusztráció
Fotó: PhotoAlto via AFP/AltoPress/Ezequiel Sambresqui

Elmondása szerint a fekete és zöld teából napi 3-5 csésze (600-900 ml) mennyiségben lehet fogyasztani, míg a kevesebb koffeint tartalmazó fehér teából és oolong teából akár 6 csésze (1,2 liter) is lehet inni.

A gyógyteák adagolása változó: a kamillatea korlátozás nélkül fogyasztható, míg a mentateát mértékkel kell fogyasztani, mivel csökkenti a vérnyomást – írja a Gazeta.

Az orvos figyelmeztetett, hogy a túlzott teafogyasztás álmatlanságot és szorongást okozhat a magas koffeintartalma miatt. Egy csésze fekete tea körülbelül 90 mg koffeint tartalmaz, ami több, mint egy eszpresszó (80 mg).

A túl sok tea fogyasztása vashiányt is okozhat, mivel a tea tanninjai akadályozzák a vas felszívódását. A tanninok azonban fontosak a szervezet számára, mert segítik a P-vitamin felszívódását. Ezért a táplálkozási szakemberek azt javasolják, hogy étkezés után két órával fogyasszuk a teát.

Továbbá a túlzott teafogyasztás gyomorégéshez és vesekőhöz vezethet. Vesebetegségben szenvedőknek különösen óvatosnak kell lenniük, és csökkenteniük vagy teljesen ki kell zárniuk az étrendjükből a zöld teát.

