Életmód
Hogyan kapcsolódik a légzés a látáshoz?
Az agytörzs felelős a mechanizmus szabályozásáért
A helyes légzés és a funkcionális látás szorosan összefügg
Több mint 200 ember bevonásával végzett kísérletsorozatot végeztek. Bebizonyították, hogy a hatás a légzési körülményektől és a környező környezettől függetlenül jelentkezik. Ez arra utal, hogy az agytörzs felelős a mechanizmus szabályozásáért.
A kutatók azt feltételezték, hogy belégzéskor a pupilla a részletesebb felismeréshez, kilégzéskor pedig a tárgyak jobb észleléséhez igazodik.
A felfedezésnek jelentős következményei lehetnek a klinikai gyakorlatra nézve, beleértve az olyan neurológiai rendellenességek diagnosztizálását, mint a Parkinson-kór.