Hogy hat a reggeli kávé a szervezetünkre?

Egy orvos a reggeli kávéfogyasztás szokását „sokkként” írta le a szervezet számára.

Az éhgyomorra fogyasztott kávé fokozhatja a stresszhormonokat is

Sebastian La Rosa orvos kijelentette, hogy a reggeli kávéfogyasztás negatívan befolyásolja az egészséget. Az El Confidencialnak adott interjújában a szokást „a szervezet sokkoló hatásának” nevezte.

La Rosa szerint az ébredés után közvetlenül az emberi test jobban kiszárad, mint a nap bármely más szakaszában. Egy nyolcórás folyadékkiesés negatívan befolyásolja mind a fizikai, mind a kognitív teljesítményt – hangsúlyozta.

A szakember figyelmeztetett, hogy a kávéfogyasztás ebben az időszakban csak súlyosbítja a kiszáradást. „Ne igyunk kávét anélkül, hogy előtte vizet innánk. Túl nagy sokk a szervezetnek” – tette hozzá.