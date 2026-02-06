2026. február 6., péntek

Hogy hat a reggeli kávé a szervezetünkre?

 2026. február 6. péntek. 17:44
Frissítve: 2026. február 6. 18:44
Egy orvos a reggeli kávéfogyasztás szokását „sokkként” írta le a szervezet számára.

Az éhgyomorra fogyasztott kávé fokozhatja a stresszhormonokat is
Fotó: Anadolu via AFP/Mehmet Futsi

Sebastian La Rosa orvos kijelentette, hogy a reggeli kávéfogyasztás negatívan befolyásolja az egészséget. Az El Confidencialnak adott interjújában a szokást „a szervezet sokkoló hatásának” nevezte.

La Rosa szerint az ébredés után közvetlenül az emberi test jobban kiszárad, mint a nap bármely más szakaszában. Egy nyolcórás folyadékkiesés negatívan befolyásolja mind a fizikai, mind a kognitív teljesítményt – hangsúlyozta.

A szakember figyelmeztetett, hogy a kávéfogyasztás ebben az időszakban csak súlyosbítja a kiszáradást. „Ne igyunk kávét anélkül, hogy előtte vizet innánk. Túl nagy sokk a szervezetnek” – tette hozzá.

