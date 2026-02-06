Felfedeztek egy megmagyarázhatatlan okot a májműködési zavarra

A máj a szervezet legnagyobb, létfontosságú mirigye, amely központi szerepet játszik a méregtelenítésben, az anyagcserében és az energiaraktározásban is

A Queenslandi Egyetem tudósai felfedezték, hogy a több műszakos munka és a rendszertelen étkezés megzavarhatja a máj, egy kulcsfontosságú anyagcsere-szerv cirkadián ritmusát. A tanulmány kimutatta, hogy amikor a máj „belső órája” felborul, az elindíthat az elhízással, a krónikus gyulladással és az anyagcserezavarokkal kapcsolatos folyamatokat. Az eredményeket a Nature Metabolism folyóiratban tették közzé.

A máj nem működik egyenletesen a nap folyamán. Szigorú napi ütemterv szerint juttat fehérjéket a véráramba – ezek a hullámok szabályozzák az anyagcserét, az energiaszintet és a gyulladásos válaszokat. Amikor valaki állandó időben eszik, ez a ritmus megmarad. Az állandó nassolás, a késő esti étkezések vagy a műszakos munka azonban a máj biológiai „óráját” deszinkronizálni kezdi.

A kutatók szerint a napi rutin ilyen jellegű felborulása különösen veszélyes, mivel rontja a máj megfelelő működését. A vércukor- és zsírszint romlik, fokozódik a gyulladás, és megnő a súlygyarapodás és az anyagcsere-betegségek kockázata. Pontosan ezért tulajdonítják a tudósok az elhízás és a kapcsolódó betegségek magasabb előfordulását az éjszakai műszakban dolgozóknak vagy a rendszertelen étkezési szokásokkal rendelkezőknek.

A szerzők hangsúlyozzák, hogy nem csak az számít, hogy mit eszünk, hanem az is, hogy mikor. A következetes étkezési ütemterv betartása fontos tényező lehet a máj és az egész test egészségének védelmében, különösen a rendszertelen munkabeosztású emberek esetében. A tudósok a jövőben azt tervezik, hogy tovább vizsgálják, hogyan segíthet megelőzni a krónikus betegségeket a máj biológiai ritmusának helyreállítása.