Az elalváskor jelentkező végtagrángás okai

Egy neurológus szerint

 2026. február 7. szombat. 3:16
Dr. Sagitova: Az elalvás előtti hirtelen rángásokat a stressz okozhatja.

Az elalváskor jelentkező végtagrángás okai
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Science Photo Library/NEW/Science/CAIA Image/Paul Bradbury

Elvira Sagitova neurológus elmagyarázta, miért rándulhatnak meg hirtelen egy személy végtagjai elalvás közben. Az UfaTime.ru-nak nyilatkozva az okokról és arról, hogy mikor kell orvoshoz fordulni .

A neurológus szerint ezeket a rángásokat az okozza, hogy az idegrendszer továbbra is irányítja a testet, miközben a személy alvásba lép. Ez általában extrém fáradtságnak vagy stressznek tudható be, de néha a stresszes nap utáni „maradék energiának” is köszönhető, vagy az agy összetévesztheti az izomlazulást az eséssel.

Bizonyos esetekben azonban ez a probléma orvosi konzultációt igényel. Sagitova arra kérte az embereket, hogy forduljanak orvoshoz, ha a rángatózás tartóssá válik és zavarja az alvást, ha égő érzés jelentkezik a végtagokban, ha állandóan mozgatni kell a karokat és a lábakat, vagy ha szorongás és tájékozódási zavar alakul ki.

A rángatózás kockázatának csökkentése érdekében a neurológus arra kérte az embereket, hogy délután kerüljék a kávéfogyasztást és az édességek fogyasztását, lefekvés előtt két-három órával kerüljék a kütyük használatát, szellőztessék ki a hálószobát, nyújtózkodjanak, végezzenek légzőgyakorlatokat, és vezessenek naplót.

