Az elalváskor jelentkező végtagrángás okai

Elvira Sagitova neurológus elmagyarázta, miért rándulhatnak meg hirtelen egy személy végtagjai elalvás közben. Az UfaTime.ru-nak nyilatkozva az okokról és arról, hogy mikor kell orvoshoz fordulni .

A neurológus szerint ezeket a rángásokat az okozza, hogy az idegrendszer továbbra is irányítja a testet, miközben a személy alvásba lép. Ez általában extrém fáradtságnak vagy stressznek tudható be, de néha a stresszes nap utáni „maradék energiának” is köszönhető, vagy az agy összetévesztheti az izomlazulást az eséssel.

Bizonyos esetekben azonban ez a probléma orvosi konzultációt igényel. Sagitova arra kérte az embereket, hogy forduljanak orvoshoz, ha a rángatózás tartóssá válik és zavarja az alvást, ha égő érzés jelentkezik a végtagokban, ha állandóan mozgatni kell a karokat és a lábakat, vagy ha szorongás és tájékozódási zavar alakul ki.

A rángatózás kockázatának csökkentése érdekében a neurológus arra kérte az embereket, hogy délután kerüljék a kávéfogyasztást és az édességek fogyasztását, lefekvés előtt két-három órával kerüljék a kütyük használatát, szellőztessék ki a hálószobát, nyújtózkodjanak, végezzenek légzőgyakorlatokat, és vezessenek naplót.