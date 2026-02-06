Oprah Winfrey 72 évesen is ragyog

Oprah Winfrey a napokban 72 éves lett, és ha létezik élő bizonyíték arra, hogy a szépség nem kor kérdése, akkor ő az.

Az üzletasszony évtizedek óta a tudatosság, az önazonosság és az „aging gracefully” (méltósággal öregedni) élő szimbóluma, miközben rendre bebizonyítja, a jó bőrápolás, az okos szépségrutin és a minőségi termékek igenis számítanak. Nem véletlen, hogy az évente megjelenő Favorite Things listái világszerte vásárlási lázat indítanak el, különösen, ha beauty-termékekről van szó.

Az arctisztítás alapja

Oprah a napi arctisztításhoz a Dr. Barbara Sturm Cleanser habzó lemosót használja. Elmondása szerint azért szereti ezt a terméket, mert hatékonyan távolítja el a sminket és a szennyeződéseket, miközben nem bontja meg a bőr természetes pH-egyensúlyát. A tiszta, de nem kiszárított bőr pedig számára az egészséges ragyogás alapja.

Hidratálás testre

A testápolásban Oprah egyik kedvence a McEvoy Ranch Whipped Body Butter, amelyet főként a száraz, hideg időszakban használ. A gazdag textúrájú krém hialuronsavat, shea- és kakaóvajat, valamint extra szűz olívaolajat tartalmaz, így mélyen hidratál, miközben feszesebb érzetet ad a bőrnek.

Gyors, mégis kifinomult smink

A mindennapi sminkhez Oprah a Laura Geller Glam On The Go Eyeshadow & Blush palettáját hívja segítségül. Azért választja ezt, mert egyetlen termékben található szemhéjpúder és pirosító is, így percek alatt friss, ápolt megjelenést lehet vele elérni, különösen akkor nagyszerű, amikor nincs idő hosszú készülődésre.

Ajkápolás természetesen

Az ajkait Oprah a Poppy & Pout All Natural Lip Tint balzsamokkal ápolja. Ezeket azért szereti, mert természetes összetevőkből készülnek, intenzíven hidratálnak, miközben finom színt adnak az ajkaknak. A balzsamokat nappal és este is használja.

Sminklemosás érzékeny bőrre

A smink eltávolításához Oprah a Balaeyon Dew Away Cleansing Gel lemosót alkalmazza. A termék gyengéden oldja fel még a vízálló sminket is, miközben táplálja és nyugtatja a bőrt.

Alvásminőség javítása

Az esti rutin egyik legfontosabb eleme Oprah számára az Asutra Silk Eye Pillow. A súlyozott selyem szemmaszk segít kizárni a fényt, ellazítani az idegrendszert, és – saját elmondása szerint – jelentősen javítja az alvás minőségét.

Hajápolás és apró luxusok

A hajformázásnál Oprah előszeretettel használ professzionális minőségű eszközöket, például Dyson hajformázókat, míg a gyors manikűrhöz gyakran választ Chillhouse press-on körmöket, amelyek azonnali, mégis ápolt megjelenést biztosítanak.

A fentiekből jól látszik, hogy Oprah Winfrey szépségrutinja nem trendekről vagy gyors megoldásokról szól. A fókusz az egészséges bőrön, a következetes ápoláson és azon van, hogy minden életkorban jól érezze magát a bőrében, és talán éppen ez az igazi titka annak, hogy 72 évesen is ennyire ragyogó – írta meg az Elle.