Fogorvos figyelmeztet: semmiképp se fehérítse így a fogait

Sok ember számára a mosoly rendkívül fontos. Nemcsak egyenes fogakat szeretnének, hanem ragyogóan fehér fogakat is.

A fogak természetesen sárgulnak az öregedéssel, és az évek során káros szokásokat alakítunk ki, amelyek nem tesznek jót a fogainknak, például a dohányzás, az alkohol, a kávé és hasonlók. Mindezek a szokások a fogak elszíneződését okozzák. Pontosan ezért sokan keresnek az interneten gyors, olcsó és állítólag egyszerű fogfehérítő trükköket.

Az egyszerű megoldás ötlete csábítóan hangzik, de a fogorvosok arra figyelmeztetnek, hogy az internetről származó tanácsokat nagy óvatossággal kell kezelni. Sok népszerű fogfehérítő trükk nem csak hogy nem hoz eredményt, de komolyan károsíthatja a fogakat, és a következmények gyakran véglegesek és nehezen helyrehozhatók.

A híres száj- és állcsontsebész, Dr. Jason Auerbach rámutat, hogy a legveszélyesebb módszer a citromlé vagy más savak használata. „A citromlé nem fehéríti a fogakat, hanem kémiailag erodálja a zománcot.

A fogak vékonyabbá válnak, a zománc alatti sárgás réteg jobban láthatóvá válik, és a fogak sötétebbnek tűnnek” – magyarázza Auerbach.

A károsodás végleges lehet

A probléma abban rejlik, hogy az emberek azt hiszik, hogy ami természetes, az automatikusan biztonságos is. A citromlé természetes, de rendkívül savas.

Amikor az emberek a fogukra dörzsölik vagy szódabikarbónával keverik, tudatosan károsítják a fog védőrétegét. A zománc a fog külső rétege, és döntő szerepet játszik a fogszuvasodás, a fertőzések és az érzékenység elleni védelemben. Ha egyszer megsérül, a károsodás végleges.

A fogak ezután érzékenyebbé válnak, hajlamosabbak a fogszuvasodásra, és gyakran még sárgábbak is lesznek, mint korábban.

Egyéb népszerű trükkök, amelyeket érdemes elkerülni, szintén felsorolásra kerülnek. Az egyik ezek közül a szódabikarbóna. Bár a háztartásban hasznos, a szódabikarbóna túl káros a fogak számára.

Ha közvetlenül a zománcra kenjük, úgy hat, mint a csiszolópapír, idővel károsítja a fog felületét, foltokat hagy maga után, és a fogak sötétebbnek tűnnek.

Hasonlóképpen, a tanninok olyan növényi vegyületek, amelyek bizonyos egészségügyi előnyökkel rendelkeznek, de nem jók a fogaknak. Leginkább a tea és a vörösbor tartalmazza őket. Könnyen felszívódnak és foltokat hagynak maguk után. Érdekes módon a kávé, a közhiedelemmel ellentétben, gyakran kevesebb tannint és nagyobb molekulákat tartalmaz, amelyek hajlamosak a fogakhoz kötődni.

Aktív szén és hidrogén-peroxid

A szén tartalmú fogkrémek egyre népszerűbbek, de a fogorvosok figyelmeztetnek, hogy nincs megbízható bizonyíték arra, hogy fehérítik a fogakat.

Éppen ellenkezőleg, kisebb zománckárosodást okozhatnak, növelhetik az érzékenységet és sötétebbé tehetik a fogakat. Sok ilyen termék nem tartalmaz fluoridot, ami tovább növeli a fogszuvasodás kockázatát.

A peroxidot professzionális termékekben használják, de csak gondosan ellenőrzött koncentrációban. Ha önállóan vagy magas koncentrációban használja, ínyirritációt, égési sérüléseket és lágy szöveti károsodást okozhat. Még a jól ismert márkák által forgalmazott kereskedelmi fogfehérítő csíkok is problémákat okozhatnak, ha túl gyakran használják őket.

Hosszabb ideig tartó érintkezés a fogakkal kiszárítja azokat, és kifejezett érzékenységet okoz a hidegre és a levegőre.

Fontos megérteni, hogy a fogak színe nem mindig a fő probléma. A kisebb vagy hátrébb álló fogak árnyékolás miatt gyakran sötétebbnek tűnnek.

A zománc eltérései vagy a régi tömések sem mindig fehéríthetők. Ilyen esetekben a kozmetikai fogászat lehet a megoldás, amely tartósabb és kiszámíthatóbb eredményeket biztosít. A gyönyörű mosoly nem csak a fogak színéről szól, hanem az általános megjelenésről, az önbizalomról és a fogak és ajkak megfelelő elrendezéséről is.

A fogorvos arra a következtetésre jutott, hogy a TikTok trendeket és a fogfehérítésre alkalmazott házi gyógymódokat legjobb teljesen elkerülni - írja a dnevno.